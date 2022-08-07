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ضاحي خلفان يتوقع موعد "كارثة مدمرة" ويوجه رسالة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل
ضاحي خلفان يتوقع موعد "كارثة مدمرة" ويوجه رسالة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل
وجه نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم الأحد، رسالة للدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T10:01+0000
2022-08-07T10:01+0000
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وقال خلفان عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "دعوتي من القلب لكل الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل أن تجتمع لتقييم الموقف من جديد".وأضاف: "على إسرائيل أن تكون جادة في السلام والاحترام.. وإلا فلا".وتابع نائب رئيس شرطة دبي السابق: "نؤيد أن تكون لنا علاقات مع إسرائيل، ولكن نرفص رفضًا باتًا أن تستمر هذه العلاقة، مع نكران إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته"، حسب قوله.وواصل قائلا: "يجب ألا تتاجر إسرائيل بعلاقات التعاون معها من أجل حرمان الفلسطينيين من قيام دولتهم"، حسب تعبيره.وأردف: "لأن وعد الله في التوراة والإنجيل والقرآن يقترب كما اتصوره"، حسب قوله.وأشار إلى أن "إسرائيل بأفعالها الشنيعة ستوسع قاعدة الجهاد بين المسلمين عامة"، مشددا أن "الإسرائيليين لم يتعظوا من تقلبات الزمان".يذكر أن الإمارات وقعت مع إسرائيل، اتفاقا في أغسطس/آب 2021، تم بموجبه تطبيع العلاقات بين البلدين، ضمن اتفاقيات أطلق عليها اسم "إبراهيم"، توسطت فيها الولايات المتحدة.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

ضاحي خلفان يتوقع موعد "كارثة مدمرة" ويوجه رسالة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل

10:01 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIضاحي خلفان تميم
ضاحي خلفان تميم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
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وجه نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم الأحد، رسالة للدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي".
وقال خلفان عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "دعوتي من القلب لكل الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل أن تجتمع لتقييم الموقف من جديد".
وأضاف: "على إسرائيل أن تكون جادة في السلام والاحترام.. وإلا فلا".
وتابع نائب رئيس شرطة دبي السابق: "نؤيد أن تكون لنا علاقات مع إسرائيل، ولكن نرفص رفضًا باتًا أن تستمر هذه العلاقة، مع نكران إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته"، حسب قوله.
وواصل قائلا: "يجب ألا تتاجر إسرائيل بعلاقات التعاون معها من أجل حرمان الفلسطينيين من قيام دولتهم"، حسب تعبيره.

وتوقع خلفان أن إسرائيل ستشهد "كارثة" بين عامي 2037 و2040 قائلا: "2037-2040 ما بين هذين التاريخين ستحل بإسرائيل كارثة مدمرة.. هذا والله أعلم".

وأردف: "لأن وعد الله في التوراة والإنجيل والقرآن يقترب كما اتصوره"، حسب قوله.
وأشار إلى أن "إسرائيل بأفعالها الشنيعة ستوسع قاعدة الجهاد بين المسلمين عامة"، مشددا أن "الإسرائيليين لم يتعظوا من تقلبات الزمان".
يذكر أن الإمارات وقعت مع إسرائيل، اتفاقا في أغسطس/آب 2021، تم بموجبه تطبيع العلاقات بين البلدين، ضمن اتفاقيات أطلق عليها اسم "إبراهيم"، توسطت فيها الولايات المتحدة.
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