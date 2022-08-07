https://arabic.sputniknews.com/20220807/عبد-اللهيان-دعوة-الكيان-الصهيوني-المستوطنين-إلى-اقتحام-المسجد-الأقصى-إجراء-استفزازي-1066123899.html

عبد اللهيان: دعوة الكيان الصهيوني المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى إجراء استفزازي

عبد اللهيان: دعوة الكيان الصهيوني المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى إجراء استفزازي

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن دعوة الكيان الصهيوني المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى إجراء استفزازي. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T16:54+0000

2022-08-07T16:54+0000

2022-08-07T16:54+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

إيران

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن عبد اللهيان، أن "المقاومة لديها خطة شاملة للرد القوي على الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد غزة وهذا ما صرح به الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".وأشارت إلى أن تصريحات عبد اللهيان جاءت في اتصال هاتفي مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي ناقش معه تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والظروف التي تمر بها المنطقة.واستنكر وزير الخارجية الإيراني الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على غزة، والتي أدت إلى مقتل العشرات من النساء والأطفال الفلسطينيين، مضيفا أنمن ناحيته، استنكر وزير الخارجية القطري خلال هذا الاتصال الهاتفي، الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن "الإجراء الصهيوني الأخير في المسجد الأقصى سيزيد من حدة الاشتباكات العسكرية".وفي سياق متصل، وصل مئات من المتشددين اليهود إلى حائط البراق (يسمونه حائط المبكى أو الحائط الغربي) الملاصق لأسوار المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، لإحياء ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".يشار إلى أن الصواريخ التي تطلقها "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، باتجاه إسرائيل ردا على العملية العسكرية التي تنفذها الأخيرة في القطاع، كانت قد وصلت في وقت سابق من اليوم الأحد، لأول مرة خلال جولة التصعيد الحالية إلى محيط مدينة القدس.وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وسط تحليق طائرة إسرائيلية في أجواء المسجد.وأفادت مصادر محلية بأن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة بهدف اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم، من أجل إحياء ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".ومنذ الليلة الماضية، تغلق الشرطة الإسرائيلية المحاور والشوارع المؤدية للمسجد الاقصى، كما منعت الشبان المقدسيين من دخول المسجد، فيما سمحت لمسيرات استفزازية للمستوطنين انطلقت نحو باب العامود وأبواب القدس والبلدة القديمة.ويحيي اليهود، اليوم الأحد، ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل الأول" على يد البابليين و"خراب الهيكل الثاني" الذي تم تدميره على يد الرومان، ويعتبره اليهود يوم صيام وحداد.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 قتيلا وأكثر من 311 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/تجدد-اقتحام-المستوطنين-للمسجد-الأقصى-بحماية-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-1066109876.html

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيران