https://arabic.sputniknews.com/20220807/عضو-كنيست-الجهاد-الإسلامي-بعدما-رفع-رأسه-يجب-أن-يجثو-على-ركبتيه-1066120862.html

عضو كنيست: "الجهاد الإسلامي" بعدما رفعت رأسها يجب أن تجثو على ركبتيها

عضو كنيست: "الجهاد الإسلامي" بعدما رفعت رأسها يجب أن تجثو على ركبتيها

هاجم عضو كنيست عن حزب "الليكود" حركة الجهاد الإسلامي، وقال إنه على الجيش الإسرائيلي أن يجعلها تجثو على ركبتيها. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T16:10+0000

2022-08-07T16:10+0000

2022-08-07T16:11+0000

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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ونقلت "القناة السابعة" العبرية، مساء اليوم الأحد، عن عضو الكنيست الحالي، ووزير الإسكان السابق، يوآف غلانت، أن حركة الجهاد الإسلامي رفعت رأسها من قبل، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يجبرها على أن تجثو على ركبتيها، على حد زعمه.وجاءت تصريحات غلانت خلال جولة له في منطقة غلاف غزة، اليوم، مناديًا خلالها برد رادع لحركة الجهاد الإسلامي، آملا بخروج الجيش الإسرائيلي من العملية العسكرية الجارية ضد قطاع غزة بشكل صحيح، زاعما ضرورة إخضاع الجهاد الإسلامي بأن يجثو على ركبتيه.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أول أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد منصور، في مدينة رفح الفلسطينية.أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي