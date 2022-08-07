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https://arabic.sputniknews.com/20220807/غوتيريش-يستعد-لزيارة-كوريا-الجنوبية-خلال-أيام-1066109745.html
غوتيريش يستعد لزيارة كوريا الجنوبية خلال أيام
غوتيريش يستعد لزيارة كوريا الجنوبية خلال أيام
يستعد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة لزيارة كوريا الجنوبية خلال الأسبوع الجاري دون أن يتم تحديد موعد لعقد اجتماع مع رئيس البلاد يون سيوك - يول. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T13:07+0000
2022-08-07T13:07+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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ورغم ذلك، فإنه من المتوقع أن يجتمع الطرفان خلال الزيارة، حسبما تقول وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن الزيارة قد تجري يومي الخميس والجمعة المقبلين، بينما قال مسؤول رئاسي في سيئول إن عقد اجتماع بين الطرفين سيكون أمرا طبيعيا ما لم تحدث ظروف خاصة تحول دون ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعتبر-زيارة-بيلوسي-إلى-سيئول-علامة-ردع-ضد-كوريا-الشمالية-1066001219.html
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العالم, كوريا الجنوبية

غوتيريش يستعد لزيارة كوريا الجنوبية خلال أيام

13:07 GMT 07.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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يستعد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة لزيارة كوريا الجنوبية خلال الأسبوع الجاري دون أن يتم تحديد موعد لعقد اجتماع مع رئيس البلاد يون سيوك - يول.
ورغم ذلك، فإنه من المتوقع أن يجتمع الطرفان خلال الزيارة، حسبما تقول وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تحضر مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماعها مع رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية كيم جين بيو في الجمعية الوطنية في سيئول، كوريا الجنوبية، 4 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
رئيس كوريا الجنوبية يعتبر زيارة بيلوسي إلى سيئول "علامة ردع" ضد كوريا الشمالية
4 أغسطس, 14:41 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن الزيارة قد تجري يومي الخميس والجمعة المقبلين، بينما قال مسؤول رئاسي في سيئول إن عقد اجتماع بين الطرفين سيكون أمرا طبيعيا ما لم تحدث ظروف خاصة تحول دون ذلك.
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