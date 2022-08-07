https://arabic.sputniknews.com/20220807/في-زيارة-لم-يعلن-عنها-لابيد-يزور-مستوطنات-غلاف-غزة-ومقر-قيادة-المنطقة-الجنوبية-العسكرية-صور-1066113997.html

في زيارة لم يعلن عنها... لابيد يزور مستوطنات غلاف غزة ومقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية (صور)

في زيارة لم يعلن عنها... لابيد يزور مستوطنات غلاف غزة ومقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية (صور)

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، مستوطنات غلاف غزة، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T14:38+0000

2022-08-07T14:38+0000

2022-08-07T14:38+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

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وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأحد، أن لابيد زار منطقة غلاف غزة، ومقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث عقد جلسة لتقييم الوضع بحضور وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن لابيد تابع في مركز العمليات داخل مقر القيادة الجنوبية العسكرية الغارات التي تشن على أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة المقر العسكري، ولكنه زار المجلس الإقليمي لمستوطنة سيدروت، والتقى برؤساء المجالس الإقليمية فيها، وناقش معهم العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أول أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد منصور، في مدينة رفح الفلسطينية.أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي