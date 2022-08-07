في زيارة لم يعلن عنها... لابيد يزور مستوطنات غلاف غزة ومقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية (صور)
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، مستوطنات غلاف غزة، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأحد، أن لابيد زار منطقة غلاف غزة، ومقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث عقد جلسة لتقييم الوضع بحضور وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي.
בזמן הירי מהרצועה: לפיד וגנץ ביקרו בפיקוד הדרום ובעוטף עזה יחד עם הרמטכ"ל@itamareichner pic.twitter.com/4R93CCyvn2— ynet עדכוני (@ynetalerts) August 7, 2022
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن لابيد تابع في مركز العمليات داخل مقر القيادة الجنوبية العسكرية الغارات التي تشن على أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
לפיד: ביקרתי היום בפיקוד דרום קיימתי שם הערכת מצב עם שר ...https://t.co/jrtn7KiFUL pic.twitter.com/zfqXR0Ji4Z— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) August 7, 2022
ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة المقر العسكري، ولكنه زار المجلس الإقليمي لمستوطنة سيدروت، والتقى برؤساء المجالس الإقليمية فيها، وناقش معهم العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أول أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.
ביקרתי היום בפיקוד דרום קיימתי שם הערכת מצב עם שר הביטחון בני גנץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי, המזכיר הצבאי אלוף אבי גיל, מפקד פיקוד דרום האלוף אליעזר טולדנו, מנכ"לית משרד רה"מ נעמה שולץ וגורמים נוספים. pic.twitter.com/iKWYPLz55j— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 7, 2022
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد منصور، في مدينة رفح الفلسطينية.
ביקרתי היום עם שרת הכלכלה, @OrnaBarbivay בעיר שדרות, נפגשנו בעיריית שדרות עם ראשי רשויות בדרום, עדכנתי את ראשי הרשויות בפורום מנכ"לי משרדי הממשלה שהתכנס אתמול, במטרה לתכלל את המענה האזרחי בצורה מיטבית במבצע "עלות השחר". pic.twitter.com/8I77df4c6e— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 7, 2022
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.