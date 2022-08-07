https://arabic.sputniknews.com/20220807/قطر-ترعى-توقيع-اتفاق-سلام-بين-الأطراف-التشادية-غدا-في-الدوحة-1066125553.html
قطر ترعى توقيع اتفاق سلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة
قطر ترعى توقيع اتفاق سلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن الحكومة والمعارضة التشادية ستوقعان غدا الاثنين، اتفاقية الدوحة للسلام تمهيدا لبدء حوار وطني. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T17:35+0000
2022-08-07T17:35+0000
2022-08-07T17:35+0000
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وكشفت الخارجية القطرية، في بيان لها أن "الأطراف التشادية ستوقع على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد غدا الإثنين في الدوحة، تحت رعاية دولة قطر، تتويجا للمفاوضات التي استضافتها خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية.وأضاف البيان أنه "سيشارك في مراسم التوقيع على الاتفاق الوفد التفاوضي عن الحكومة الانتقالية، وممثلون عن مجموعات معارضة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول.وأكدت الخارجية القطرية، أن "هذا الاتفاق سيمهد لبدء انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد في العاصمة التشادية نجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".وكان مفاوضون، قالوا الشهر الماضي، إن قطر تسعى لعقد قمة وزارية في أوائل أغسطس/ آب، لإبرام اتفاق بين الحكومة التشادية ومتمردي المعارضة بشأن حوار سلام وطني.ويوجد العشرات من المسؤولين التشاديين المعارضين والحكوميين في الدوحة منذ مارس/ آذار لتهيئة الظروف لبدء حوار وطني يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية.وتم تعليق الحوار مرات عديدة، كان آخرها في 16 يوليو/ تموز عندما انسحبت مجموعة من الجماعات المتمردة والسياسية، متهمة الحكومة بالسعي لزعزعة جهود السلام.بعد نحو أسبوع، قالت هذه المجموعات إنها ستنضم مرة أخرى إلى العملية. وقال دبلوماسيون يراقبون المحادثات إنه جرى إحراز تقدم ووافقت غالبية الجماعات على توقيع اتفاق حتى يمكن بدء المحادثات في نجامينا في 20 أغسطس/ آب الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار تشاد
قطر ترعى توقيع اتفاق سلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة
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أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن الحكومة والمعارضة التشادية ستوقعان غدا الاثنين، اتفاقية الدوحة للسلام تمهيدا لبدء حوار وطني.
وكشفت الخارجية القطرية، في بيان لها أن "الأطراف التشادية ستوقع على اتفاقية الدوحة للسلام ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد غدا الإثنين في الدوحة، تحت رعاية دولة قطر، تتويجا للمفاوضات التي استضافتها خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية.
وأضاف البيان أنه "سيشارك في مراسم التوقيع على الاتفاق الوفد التفاوضي عن الحكومة الانتقالية، وممثلون عن مجموعات معارضة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدة دول.
وأكدت الخارجية القطرية، أن "هذا الاتفاق سيمهد لبدء انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد في العاصمة التشادية نجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
وكان مفاوضون، قالوا الشهر الماضي، إن قطر تسعى لعقد قمة وزارية
في أوائل أغسطس/ آب، لإبرام اتفاق بين الحكومة التشادية ومتمردي المعارضة بشأن حوار سلام وطني.
ويوجد العشرات من المسؤولين التشاديين المعارضين والحكوميين
في الدوحة منذ مارس/ آذار لتهيئة الظروف لبدء حوار وطني يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية.
وتم تعليق الحوار مرات عديدة، كان آخرها في 16 يوليو
/ تموز عندما انسحبت مجموعة من الجماعات المتمردة والسياسية، متهمة الحكومة بالسعي لزعزعة جهود السلام.
بعد نحو أسبوع، قالت هذه المجموعات إنها ستنضم مرة أخرى إلى العملية. وقال دبلوماسيون يراقبون المحادثات إنه جرى إحراز تقدم ووافقت غالبية الجماعات على توقيع اتفاق حتى يمكن بدء المحادثات في نجامينا في 20 أغسطس/ آب الجاري.