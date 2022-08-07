https://arabic.sputniknews.com/20220807/كندا-تتعهد-بالتحقيق-في-حادث-توقيف-دبلوماسية-سنغالية-1066110283.html
كندا تتعهد بالتحقيق في حادث توقيف دبلوماسية سنغالية
كندا تتعهد بالتحقيق في حادث توقيف دبلوماسية سنغالية
وعدت الحكومة الكندية بالتحقيق في حادث توقيف الشرطة لدبلوماسية سنغالية في ضواحي أوتاوا خلافا للقواعد الدولية، وهو إجراء اعتبرته دكار أنه "عمل عنصري". 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T13:21+0000
2022-08-07T13:21+0000
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أخبار كندا
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وأعلنت وزارة الخارجية السنغالية، يوم الجمعة، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الكندية في دكار "للتنديد بشدة بعمل عنصري ووحشي".وردا على ذلك، عبّرت وزارة الخارجية الكندية في بيان، السبت، عن قلقها البالغ إزاء المعاملة المفترضة لدبلوماسية سنغالية من قبل دائرة شرطة مدينة غاتينو.وأكدت الخارجية الكندية أن "ما حدث هو ببساطة غير مقبول"، بحسب "فرانس برس".وقالت دكار إن الشرطة الكندية اقتحمت منزل الدبلوماسية السنغالية، يوم الثلاثاء، ومارست "عنفا جسديا ومعنويا مهينا" بحقها.وشددت الحكومة الكندية على التزامها جديا باتفاقية فيينا، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تنص على عدد من الحصانات بما في ذلك ضد أي شكل من الاعتقال.وأعلنت حكومة مقاطعة كيبيك التي شهدت وقوع الحادث، مساء السبت، فتح تحقيق من قبل مكتب التحقيقات المستقلة (إدارة أجهزة الشرطة في كيبيك) إثر الحادث الذي استهدف المستشارة الأولى لسفارة السنغال في كندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/الصينيون-يرون-كندا-وألمانيا-مجرد-دول-تابعة-للولايات-المتحدة--1064995837.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا
كندا تتعهد بالتحقيق في حادث توقيف دبلوماسية سنغالية
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وعدت الحكومة الكندية بالتحقيق في حادث توقيف الشرطة لدبلوماسية سنغالية في ضواحي أوتاوا خلافا للقواعد الدولية، وهو إجراء اعتبرته دكار أنه "عمل عنصري".
وأعلنت وزارة الخارجية السنغالية، يوم الجمعة، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الكندية في دكار "للتنديد بشدة بعمل عنصري ووحشي".
وردا على ذلك، عبّرت وزارة الخارجية الكندية
في بيان، السبت، عن قلقها البالغ إزاء المعاملة المفترضة لدبلوماسية سنغالية من قبل دائرة شرطة مدينة غاتينو.
وأكدت الخارجية الكندية أن "ما حدث هو ببساطة غير مقبول"، بحسب "فرانس برس".
وقالت دكار إن الشرطة الكندية اقتحمت منزل الدبلوماسية السنغالية، يوم الثلاثاء، ومارست "عنفا جسديا ومعنويا مهينا" بحقها.
وشددت الحكومة الكندية على التزامها جديا باتفاقية فيينا، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تنص على عدد من الحصانات بما في ذلك ضد أي شكل من الاعتقال.
وأعلنت حكومة مقاطعة كيبيك التي شهدت وقوع الحادث، مساء السبت، فتح تحقيق من قبل مكتب التحقيقات المستقلة (إدارة أجهزة الشرطة في كيبيك) إثر الحادث الذي استهدف المستشارة الأولى لسفارة السنغال في كندا.