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كوبا... مصرع شخص وإصابة 121 إثر حريق هائل نجم عن صاعقة
كوبا... مصرع شخص وإصابة 121 إثر حريق هائل نجم عن صاعقة
أسفر حريق هائل في مستودع للنفط أصابته صاعقة في كوبا عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 121 آخرين بجروح وفقدان 17 آخرين. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T07:33+0000
2022-08-07T07:33+0000
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم إجلاء 1900 شخص تقريبا من منطقة الكارثة بضاحية مانتانزاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة على بعد مئة كيلومتر شرقي هافانا.وخلال مؤتمر صحفي، قال لويس أرماندو وونغ مدير قطاع الصحة في ماتانزاس "عثِر على جثة في موقع الحادث".ووفقا لأحدث حصيلة نشرها حساب الرئاسة الكوبية على "تويتر"، فإن هناك 5 جرحى حالتهم حرجة، و3 في حالة خطيرة للغاية، فضلا عن 28 إصاباتهم بالغة. وبين الجرحى وزير الطاقة ليفان أرونت.أما المفقودون الـ 17 فهم من رجال الإطفاء "الذين كانوا في أقرب منطقة إلى الحريق" عندما وقع الانفجار.واندلع الحريق مساء الجمعة عندما ضربت صاعقة خزانا في مستودع النفط. وفي الصباح الباكر، امتد الحريق إلى خزان ثان.وقد يستغرق إخماد الحريق "وقتا" وفق ما ذكر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، لذلك "طلبت كوبا المساعدة والمشورة من الدول الصديقة ذات الخبرة في قطاع النفط".
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كوبا... مصرع شخص وإصابة 121 إثر حريق هائل نجم عن صاعقة

07:33 GMT 07.08.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry / الذهاب إلى بنك الصورسيارات الإطفاء تقوم بإطفاء حريق بمستودع للنفط في بيلغورود
سيارات الإطفاء تقوم بإطفاء حريق بمستودع للنفط في بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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أسفر حريق هائل في مستودع للنفط أصابته صاعقة في كوبا عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 121 آخرين بجروح وفقدان 17 آخرين.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم إجلاء 1900 شخص تقريبا من منطقة الكارثة بضاحية مانتانزاس، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة على بعد مئة كيلومتر شرقي هافانا.
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وخلال مؤتمر صحفي، قال لويس أرماندو وونغ مدير قطاع الصحة في ماتانزاس "عثِر على جثة في موقع الحادث".
ووفقا لأحدث حصيلة نشرها حساب الرئاسة الكوبية على "تويتر"، فإن هناك 5 جرحى حالتهم حرجة، و3 في حالة خطيرة للغاية، فضلا عن 28 إصاباتهم بالغة. وبين الجرحى وزير الطاقة ليفان أرونت.
أما المفقودون الـ 17 فهم من رجال الإطفاء "الذين كانوا في أقرب منطقة إلى الحريق" عندما وقع الانفجار.
واندلع الحريق مساء الجمعة عندما ضربت صاعقة خزانا في مستودع النفط. وفي الصباح الباكر، امتد الحريق إلى خزان ثان.
وقد يستغرق إخماد الحريق "وقتا" وفق ما ذكر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، لذلك "طلبت كوبا المساعدة والمشورة من الدول الصديقة ذات الخبرة في قطاع النفط".
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