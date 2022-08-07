https://arabic.sputniknews.com/20220807/كوريا-الجنوبية-محكمة-تعتبر-وفاة-موظف-أثناء-شرب-الخمر-مع-رئيسه-بأنها-حادث-في-مكان-العمل-1066095082.html
كوريا الجنوبية... محكمة تعتبر وفاة موظف أثناء شرب الخمر مع رئيسه بأنها "حادث في مكان العمل"
كوريا الجنوبية... محكمة تعتبر وفاة موظف أثناء شرب الخمر مع رئيسه بأنها "حادث في مكان العمل"
قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بأن الموظف الذي توفي بعد شرب الخمر مع رئيسه بكثرة، يجب الاعتراف به كضحية لحادث في مكان العمل. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T07:26+0000
2022-08-07T07:26+0000
2022-08-07T07:26+0000
مجتمع
منوعات
كوريا الجنوبية
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وكان الموظف الذي كان يعمل حارسا انزلق وهو مخمور أمام منزله بعد عودته من الشرب مع رئيسه، وتم تشخيص إصابته بنزيف دماغي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ومنذ ذلك الحين تلقى العلاج في المستشفى، وتوفي في شهر مارس/ آذار الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ووقفت محكمة سيئول الإدارية إلى جانب عائلة العامل المتوفى في دعاواهم، والتي يطالبون فيها بالحصول على تعويضات ودفع نفقات جنازته.وكانت أسرة الموظف المتوفي طلبت من الوكالة التي تديرها الدولة التابعة لوزارة العمل دفع الاستحقاقات، وفقا للقانون الذي يضمن استحقاقات الوفيات المتعلقة بالعمل.لكن الوكالة رفضت دفع أي مزايا لأسرته، بما في ذلك مصاريف الجنازة، مبررة رفضها بأن اللقاء الذي تم بين العامل والرئيس لم يتم تنظيمه من قبل المالك أو الإدارة.ومع ذلك، قضت المحكمة، اليوم الأحد، أن مثل هذا التجمع الفردي يجب أن يُنظر إليه على أنه قد تم تحت إشراف الإدارة، لأن الموظف كان مع رئيس القسم الذي لا تربطه به علاقة شخصية.كما أضافت المحكمة أن شرب الخمر كان سببا في الوفاة.يشار إلى أنه في كوريا الجنوبية، يحتاج كل مكان عمل به موظف واحد أو أكثر إلى تسجيل موظفيهم في تأمين تعويض العمال لدى الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20210920/زجاجتا-خمر-في-طائرة-الرئاسة-الأمريكية-الجديدة-تحدثان-ضجة-في-شركة-بوينغ-1050202131.html
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سبوتنيك عربي
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مجتمع, منوعات, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية... محكمة تعتبر وفاة موظف أثناء شرب الخمر مع رئيسه بأنها "حادث في مكان العمل"
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قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بأن الموظف الذي توفي بعد شرب الخمر مع رئيسه بكثرة، يجب الاعتراف به كضحية لحادث في مكان العمل.
وكان الموظف الذي كان يعمل حارسا انزلق وهو مخمور أمام منزله بعد عودته من الشرب مع رئيسه، وتم تشخيص إصابته بنزيف دماغي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ومنذ ذلك الحين تلقى العلاج في المستشفى، وتوفي في شهر مارس/ آذار الماضي، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
ووقفت محكمة سيئول الإدارية إلى جانب عائلة العامل المتوفى في دعاواهم، والتي يطالبون فيها بالحصول على تعويضات ودفع نفقات جنازته.
وكانت أسرة الموظف المتوفي طلبت من الوكالة التي تديرها الدولة التابعة لوزارة العمل دفع الاستحقاقات، وفقا للقانون الذي يضمن استحقاقات الوفيات المتعلقة بالعمل.
20 سبتمبر 2021, 12:36 GMT
لكن الوكالة رفضت دفع أي مزايا لأسرته، بما في ذلك مصاريف الجنازة، مبررة رفضها بأن اللقاء الذي تم بين العامل والرئيس لم يتم تنظيمه من قبل المالك أو الإدارة.
ومع ذلك، قضت المحكمة، اليوم الأحد، أن مثل هذا التجمع الفردي يجب أن يُنظر إليه على أنه قد تم تحت إشراف الإدارة، لأن الموظف كان مع رئيس القسم الذي لا تربطه به علاقة شخصية.
كما أضافت المحكمة أن شرب الخمر كان سببا في الوفاة.
يشار إلى أنه في كوريا الجنوبية، يحتاج كل مكان عمل به موظف واحد أو أكثر إلى تسجيل موظفيهم في تأمين تعويض العمال لدى الوكالة.