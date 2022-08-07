https://arabic.sputniknews.com/20220807/لائحة-جديدة-للجامعات-السعودية-تسمح-لكل-جامعة-وضع-قواعد-السلوك-داخلها-1066094957.html
لائحة جديدة للجامعات السعودية تسمح لكل جامعة وضع قواعد السلوك داخلها
لائحة جديدة للجامعات السعودية تسمح لكل جامعة وضع قواعد السلوك داخلها
أقرت لائحة الدراسة والاختبارات الجديدة للجامعات السعودية بحق كل جامعة على حدة في وضع القواعد التي تحدد السلوك والانضباط داخلها. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T07:02+0000
2022-08-07T07:02+0000
2022-08-07T07:02+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحسب ما نشرته جريدة عكاظ السعودية، فإن لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الجديدة، والتي سيتم العمل بها بداية من العام الدراسي الجديد، قد تركت الحرية للجامعات في أن يحدد مجلس كل جامعة قواعد السلوك والانضباط الطلابي بداخله.لكن اللائحة اشترطت أن يتم عمل ذلك في غضون 15 يوماً من تاريخ إقرار اللائحة، التي حددت تقسيم الفصول الدراسية وعدد أسابيع الدراسة.وحول طبيعة ما أقرته اللائحة من تقسيم للفصول الدراسية، فقد أكدت أن العام الدراسي فصلان دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو 4 مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو مستويين صيفيين إن وجد.واشترطت ألا تقل المدة الزمنية عن "15 أسبوعاً في نظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن 12 أسبوعاً في نظام الفصول الدراسية الـ3، ولا تدخل ضمنها فترات التسجيل والحذف والإضافة والاختبارات النهائية".
https://arabic.sputniknews.com/20211026/أفضل-جامعات-العالم-السعودية-بين-أفضل-100-ومصر-تتشارك-الهيمنة-الأفريقية-1050542962.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
لائحة جديدة للجامعات السعودية تسمح لكل جامعة وضع قواعد السلوك داخلها
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أقرت لائحة الدراسة والاختبارات الجديدة للجامعات السعودية بحق كل جامعة على حدة في وضع القواعد التي تحدد السلوك والانضباط داخلها.
وحسب ما نشرته
جريدة عكاظ السعودية، فإن لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الجديدة، والتي سيتم العمل بها بداية من العام الدراسي الجديد، قد تركت الحرية للجامعات في أن يحدد مجلس كل جامعة قواعد السلوك والانضباط الطلابي بداخله.
26 أكتوبر 2021, 19:21 GMT
لكن اللائحة اشترطت أن يتم عمل ذلك في غضون 15 يوماً من تاريخ إقرار اللائحة
، التي حددت تقسيم الفصول الدراسية وعدد أسابيع الدراسة.
وحول طبيعة ما أقرته اللائحة من تقسيم للفصول الدراسية، فقد أكدت أن العام الدراسي فصلان دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو 4 مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو مستويين صيفيين إن وجد.
وأشارت اللائحة إلى أن "النظام الدراسي هو أسلوب الدراسة المتبع في كليات ومعاهد الجامعة، سواء بنظام المستويات الدراسية، أو الفصول الدراسية، أو السنة الدراسية الكاملة".
واشترطت ألا تقل المدة الزمنية عن "15 أسبوعاً في نظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن 12 أسبوعاً في نظام الفصول الدراسية الـ3، ولا تدخل ضمنها فترات التسجيل والحذف
والإضافة والاختبارات النهائية".