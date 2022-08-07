لابيد يلتقي مع نتنياهو لبحث العملية العسكرية على غزة
09:51 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 07.08.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
© AFP 2022 / JACK GUEZ
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، بسلفه، بنيامين نتنياهو، لإطلاعه على آخر التطورات بشأن الحرب على غزة.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه التقى بنتنياهو بهدف إحاطته حول القضايا الأمنية الراهنة، خاصة العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
נפגשתי לפני זמן קצר לפגישת עדכון בנושאים הביטחוניים עם יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו בלשכת ראש הממשלה. בפגישה השתתף המזכיר הצבאי לראש הממשלה אלוף אבי גיל. pic.twitter.com/sRcCf3kIIP— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) August 7, 2022
وفي تعليق أولي على صورة لقاء نتنياهو ولابيد، قالت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إنه "معا نحارب.. معا ننجح"، في إشارة إلى أنه رغم خصومة الاثنين (لابيد ونتنياهو) فإن الحرب على غزة تجمعهما معا لصالح الأمن القومي الإسرائيلي.
יחד נלחמים. יחד מנצחים. pic.twitter.com/SXZ0nLTs10— איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) August 7, 2022
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أول أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
"רצנו והטיל נפל בבית": עשרות משפחות איבדו את בתיהן בעזה, 6 ילדים נהרגו https://t.co/CjdSv6LXFr— Haaretz הארץ (@Haaretz) August 7, 2022
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد منصور، في مدينة رفح الفلسطينية.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.