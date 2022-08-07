https://arabic.sputniknews.com/20220807/لابيد-يلتقي-مع-نتنياهو-لبحث-العملية-العسكرية-على-غزة-1066099665.html

لابيد يلتقي مع نتنياهو لبحث العملية العسكرية على غزة

لابيد يلتقي مع نتنياهو لبحث العملية العسكرية على غزة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، بسلفه، بنيامين نتنياهو، لإطلاعه على آخر التطورات بشأن الحرب على غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T09:51+0000

2022-08-07T09:51+0000

2022-08-07T09:57+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أنه التقى بنتنياهو بهدف إحاطته حول القضايا الأمنية الراهنة، خاصة العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.وفي تعليق أولي على صورة لقاء نتنياهو ولابيد، قالت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إنه "معا نحارب.. معا ننجح"، في إشارة إلى أنه رغم خصومة الاثنين (لابيد ونتنياهو) فإن الحرب على غزة تجمعهما معا لصالح الأمن القومي الإسرائيلي.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أول أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد منصور، في مدينة رفح الفلسطينية.أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي