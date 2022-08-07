https://arabic.sputniknews.com/20220807/مئات-المتشددين-اليهود-يصلون-إلى-حائط-البراق-وتأهب-إسرائيلي-لـ-صواريخ-غزة-فيديو-1066121296.html

مئات المتشددين اليهود يصلون إلى حائط البراق وتأهب إسرائيلي لـ "صواريخ غزة"... فيديو

مئات المتشددين اليهود يصلون إلى حائط البراق وتأهب إسرائيلي لـ "صواريخ غزة"... فيديو

وصل مئات من المتشددين اليهود إلى حائط البراق (يسمونه حائط المبكى أو الحائط الغربي) الملاصق لأسوار المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، لإحياء ذكرى ما يسمى... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T16:14+0000

2022-08-07T16:14+0000

2022-08-07T16:14+0000

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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "وصل مئات المصلين إلى الحائط، وسط استعداد قوات القيادة (الجبهة الداخلية التابعة للجيش) لإمكانية إخلائهم حال دوي صافرات الإنذار".يشار إلى أن الصواريخ التي تطلقها "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، تجاه إسرائيل ردا على العملية العسكرية التي تنفذها الأخيرة في القطاع، كانت قد وصلت في وقت سابق من اليوم الأحد، لأول مرة خلال جولة التصعيد الحالية إلى محيط مدينة القدس.وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وسط تحليق طائرة إسرائيلية في أجواء المسجد.وأفادت مصادر محلية بأن آلاف المستوطنين تجمعوا في ساحة البراق، واحتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة بهدف اقتحام الأقصى، تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم، من أجل إحياء ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".ومنذ الليلة الماضية تغلق الشرطة الإسرائيلية المحاور والشوارع المؤدية للمسجد الاقصى كما منعت الشبان المقدسيين من دخول المسجد، فيما سمحت لمسيرات استفزازية للمستوطنين انطلقت نحو باب العامود وأبواب القدس والبلدة القديمة.ويحيي اليهود اليوم الأحد ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل الأول" على يد البابليين و"خراب الهيكل الثاني" الذي تم تدميره علي يد الرومان، ويعتبره اليهود يوم صيام وحداد.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/الجامعة-العربية-تدين-اقتحام-الأقصى-وتحمل-الحكومة-الإسرائيلية-مسؤولية-التصعيد-1066115242.html

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