https://arabic.sputniknews.com/20220807/مانشستر-يونايتد-يبدأ-موسمه-الجديد-في-الدوري-الإنجليزي-بهزيمة-أمام-برايتون-1066117849.html
مانشستر يونايتد يبدأ موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي بهزيمة أمام برايتون
مانشستر يونايتد يبدأ موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي بهزيمة أمام برايتون
مني مانشستر يونايتد بهزيمة مبكرة للغاية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم، وخسر أمام ضيفه برايتون 1-2 اليوم في الجولة الأولى من المسابقة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T15:39+0000
2022-08-07T15:39+0000
2022-08-07T15:46+0000
العالم
رياضة
مانشستر يونايتد
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وفقد مانشستر يونايتد 3 نقاط على ملعبه باستاد "أولد ترافورد" مع افتتاح فعاليات الموسم الجديد الذي يسعى من خلاله الفريق إلى تحسين الصورة بعد المستوى المتواضع للأداء والنتائج في الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز السادس بالدوري.وأنهى برايتون الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما باسكال غروس .وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد عبر النيران الصديقة حيث سجله أليكسيس ماك اليستير لاعب وسط برايتون بطريق الخطأ في مرمى فريقه، وفقا لصحيفة "اندبندنت".ودفع الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد بمهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، لكنه لم يستطع إنقاذ الفريق من الهزيمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/صحيفة-مانشستر-يونايتد-يوافق-على-رحيل-كريستيانو-رونالدو-معارا-على-أن-يعود-موسم-2024-1065504984.html
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العالم, رياضة, مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد يبدأ موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي بهزيمة أمام برايتون
15:39 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 15:46 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
مني مانشستر يونايتد بهزيمة مبكرة للغاية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم، وخسر أمام ضيفه برايتون 1-2 اليوم في الجولة الأولى من المسابقة.
وفقد مانشستر يونايتد 3 نقاط على ملعبه باستاد "أولد ترافورد" مع افتتاح فعاليات الموسم الجديد الذي يسعى من خلاله الفريق إلى تحسين الصورة بعد المستوى المتواضع للأداء والنتائج في الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز السادس بالدوري.
وأنهى برايتون الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما باسكال غروس .وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد عبر النيران الصديقة حيث سجله أليكسيس ماك اليستير لاعب وسط برايتون بطريق الخطأ في مرمى فريقه، وفقا لصحيفة "اندبندنت"
.
ودفع الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد بمهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، لكنه لم يستطع إنقاذ الفريق من الهزيمة.