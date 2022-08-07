https://arabic.sputniknews.com/20220807/مانشستر-يونايتد-يبدأ-موسمه-الجديد-في-الدوري-الإنجليزي-بهزيمة-أمام-برايتون-1066117849.html

مانشستر يونايتد يبدأ موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي بهزيمة أمام برايتون

مانشستر يونايتد يبدأ موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي بهزيمة أمام برايتون

مني مانشستر يونايتد بهزيمة مبكرة للغاية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم، وخسر أمام ضيفه برايتون 1-2 اليوم في الجولة الأولى من المسابقة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T15:39+0000

2022-08-07T15:39+0000

2022-08-07T15:46+0000

العالم

رياضة

مانشستر يونايتد

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وفقد مانشستر يونايتد 3 نقاط على ملعبه باستاد "أولد ترافورد" مع افتتاح فعاليات الموسم الجديد الذي يسعى من خلاله الفريق إلى تحسين الصورة بعد المستوى المتواضع للأداء والنتائج في الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز السادس بالدوري.وأنهى برايتون الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما باسكال غروس .وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد عبر النيران الصديقة حيث سجله أليكسيس ماك اليستير لاعب وسط برايتون بطريق الخطأ في مرمى فريقه، وفقا لصحيفة "اندبندنت".ودفع الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد بمهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، لكنه لم يستطع إنقاذ الفريق من الهزيمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220724/صحيفة-مانشستر-يونايتد-يوافق-على-رحيل-كريستيانو-رونالدو-معارا-على-أن-يعود-موسم-2024-1065504984.html

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