https://arabic.sputniknews.com/20220807/محمود-الخطيب-الأهلي-ملك-جماهيره-وليس-للبيع-ولهذا-السبب-قررنا-استكمال-الدوري-بالشباب-1066114869.html

محمود الخطيب: الأهلي ملك جماهيره وليس للبيع ولهذا السبب قررنا استكمال الدوري بالشباب

محمود الخطيب: الأهلي ملك جماهيره وليس للبيع ولهذا السبب قررنا استكمال الدوري بالشباب

قال رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، إن النادي ليس للبيع، مضيفا: "لن نسمح بالمزايدة على وطنيتنا". 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T15:10+0000

2022-08-07T15:10+0000

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رياضة

الدوري المصري الممتاز

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وتابع، في تصريحات لقناة النادي الأهلي، إن ريكاردو سواريش، المدير الفني البرتغالي للنادي، متخوف من النتائج القادمة بعد قرار استكمال الدوري بالناشئين والعائدين من الإصابة، مضيفا: "لن نحاسب المدرب إذا حقق نتائج سيئة".ولفت الخطيب إلى أن الهدف من القرار هو إراحة اللاعبين الأساسيين حتى لا يكملوا 4 مواسم متواصلة دون راحة.وأوضح رئيس النادي الأهلي أن الفترة الحالية بالنسبة لها تمثل فترة إعداد للموسم المقبل، خاصة بعدما ابتعدت بطولة الدوري عن النادي سواء بتعمد أو غير تعمد.ولفت الخطيب إلى أنه تم إرسال عدة خطابات لاتحاد الكرة تطالب بالعدالة في التحكيم لكن لم يتم الرد عليها، مضيفا: "التحكيم من الأمور الخارجية التي تحاول النيل من الأهلي".واعتبر الخطيب أن إنجازات الأهلي تثير البعض، على حد وصفه، خاصة أنه كان يتمنى أن يكون هناك اهتمام بتكريم الفريق خارجيا.يذكر أن القرارات التي اتخذها الأهلي أخيرا كانت اعتراضا على التحكيم في مباراته مع فريق فاركو، وشمل ذلك استكمال الدوري بالناشئين وعدم استكمال البطولة المحلية الأخرى.

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