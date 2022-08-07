https://arabic.sputniknews.com/20220807/مستشار-ملك-السعودية-يستقبل-القنصل-الأمريكي-1066111869.html
مستشار ملك السعودية يستقبل القنصل الأمريكي
مستشار ملك السعودية يستقبل القنصل الأمريكي
استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، القنصل العام الأمريكي فارس أسعد. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T13:46+0000
2022-08-07T13:46+0000
2022-08-07T13:46+0000
أمير مكة
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفق بيان نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، فقد استقبل الفيصل القنصل الأمريكي العام في المملكة فارس أسعد، في مقر الإمارة في جدة.وأوضح البيان أن اللقاء تناول بحث عدة قضايا تهم البلدين، قائلا: "جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أمير مكة, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار ملك السعودية يستقبل القنصل الأمريكي
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استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، القنصل العام الأمريكي فارس أسعد.
ووفق بيان نشرته إمارة منطقة مكة
المكرمة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، فقد استقبل الفيصل القنصل الأمريكي العام في المملكة فارس أسعد، في مقر الإمارة في جدة.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول بحث عدة قضايا تهم
البلدين، قائلا: "جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".