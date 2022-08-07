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https://arabic.sputniknews.com/20220807/مصرع-8-أشخاص-إثر-حادث-سير-شمالي-محافظة-المنيا-في-صعيد-مصر-1066102267.html
مصرع 8 أشخاص إثر حادث سير شمالي محافظة المنيا في صعيد مصر
مصرع 8 أشخاص إثر حادث سير شمالي محافظة المنيا في صعيد مصر
لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر حادث مروري في محافظة المنيا في صعيد مصر. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T10:57+0000
2022-08-07T10:57+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "الأهرام"، عبر موقعها الإلكتروني، أن 8 عمال لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارة تقل عمالا وأخرى نصف نقل على محور سمالوط شمالي المنيا.وتم الدفع بنحو 13 سيارة إسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.وبدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في الحادث على الفور.وفي وقت سابق هذا الشهر، لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 33 آخرين، في حادث تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل، على الطريق الصحراوي في محافظة المنيا أيضا (نحو 250 كيلومترا جنوب القاهرة).وتتكرر حوادث السير في مصر بسبب سوء وضع الكثير من الطرق، وتهور بعض السائقين أو تجاهلهم لقواعد السير، ما دفع الحكومة إلى التوسع في إنشاء الكثير من الطرق والكباري الجديدة، وإصلاح المتهالكة.
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العالم العربي, مصر

مصرع 8 أشخاص إثر حادث سير شمالي محافظة المنيا في صعيد مصر

10:57 GMT 07.08.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر حادث مروري في محافظة المنيا في صعيد مصر.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "الأهرام"، عبر موقعها الإلكتروني، أن 8 عمال لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارة تقل عمالا وأخرى نصف نقل على محور سمالوط شمالي المنيا.

وتم الدفع بنحو 13 سيارة إسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وبدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في الحادث على الفور.

وفي وقت سابق هذا الشهر، لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 33 آخرين، في حادث تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل، على الطريق الصحراوي في محافظة المنيا أيضا (نحو 250 كيلومترا جنوب القاهرة).

وتتكرر حوادث السير في مصر بسبب سوء وضع الكثير من الطرق، وتهور بعض السائقين أو تجاهلهم لقواعد السير، ما دفع الحكومة إلى التوسع في إنشاء الكثير من الطرق والكباري الجديدة، وإصلاح المتهالكة.
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