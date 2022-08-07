عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220807/معلومات-عن-بعض-الطائرات-المشاركة-في-تدريبات-الجيش-الصيني-حول-تايوان-1066104764.html
معلومات عن بعض الطائرات المشاركة في تدريبات الجيش الصيني حول تايوان
معلومات عن بعض الطائرات المشاركة في تدريبات الجيش الصيني حول تايوان
شاركت 4 طرازات من الطائرات الحربية التي تصنعها الصين، في تدريبات عسكرية يجريها الجيش الصيني حول تايوان، إضافة إلى مقاتلات "سو - 30" الروسية. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T11:50+0000
2022-08-07T11:50+0000
رصد عسكري
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050276804_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_75da632c9b4da2e3a16047375a0235f8.jpg
وقالت وزارة الدفاع في تايوان (الصين)، إن الجيش الصيني أرسل، أمس السبت، طائرات حربية للمشاركة في التدريبات العسكرية التي يجريها حول الجزيرة منذ أيام.وأورد موقع "ميليتري فاكتوري" معلومات عن الطائرات الـ 4، التي شاركت في التدريبات، وتشمل "جي – 11" و"جي – 16" و"واي – 8"، وطائرة النقل العسكري الثقيلة "واي – 20".مقاتلات "جي – 11"مقاتلة صينية تصنف بأنها طائرة هيمنة جوية من الجيل الرابع، ويقول موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي إنها تمثل نسخة مطورة من سلسلة المقاتلات الروسية "سو – 27".يستخدم الجيش الصيني الطائرة، التي لم يتم تصديرها للخارج وهي مسلحة بصواريخ "جو – جو" و"جو – أرض" وقنابل ليزر وقنابل تقليدية وقنابل عنقودية وصواريخ غير موجهة.وتمتلك الطائرة 10 نقاط تعليق ويوجد منها عدة نسخ ويرجع تاريخ تطويرها إلى عام 1998.المقاتلة "جي – 16"مقاتلة صينية تنتمي إلى الجيل الرابع من الطائرات الحربية ويرجع تاريخ تطويرها إلى عام 2013، على أساس الطائرات الروسية "سو – 30 إم كيه كيه".لا تعمل الطائرة سوى في الصين ويمكنها خوض معارك جوية إضافة إلى قدرتها على تنفيذ هجمات أرضية.وتمتلك الطائرة 12 نقطة تعليق ويتم تسليحها بمدافع رشاشة وصواريخ "جو – جو" وصواريخ "جو – سطح" وصواريخ "جو – أرض"، إضافة إلى أنواع مختلفة من القنابل الموجهة وغير الموجهة.الطائرة "واي – 8"هي طائرة تصنعها الصين وتستخدمها عدة دول إضافة إلى جيشها ويمكن استخدامها في مهام عسكرية متنوعة أبرزها مكافحة الغواصات والإنذار المبكر والحرب الإلكترونية ومهام البحث والإنقاذ.كما يمكن استخدام الطائرة في تنفيذ مهام الدعم الجوي القريب ومهام قصف الأهداف البرية من الجو، إضافة إلى النقل العسكري والمهام الخاصة.الطائرة "واي – 20"طائرة نقل عسكري صينية ثقيلة مخصصة للمهام الطويلة وأصبحت ذات أهمية استراتيجية للجيش الصيني منذ دخولها الخدمة عام 2016.ويمكن استخدام الطائرة في مهام النقل العسكري للعتاد والأفراد، ومهام إعادة تموين الطائرات بالوقود في الجو ويمكنها أن تحلق بسرعة تصل إلى 920 كلم في الساعة.وقالت صحيفة "الشعب" الصينية إن قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني تنفذ، اليوم الأحد، تدريباتها المقررة في الجو والبحر بمشاركة طائرات ووحدات عسكرية مختلفة.وتمثل تلك التدريبات جزءا من التدريبات التي تجريها الصين حول تايوان (الصين)، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.يذكر أن الجيش الصيني يصنف في المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش تايوان (الصين) في المرتبة رقم 21 عالميا، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الصين-تبدأ-مناورات-عسكرية-واسعة-النطاق-حول-تايوان-1065967388.html
https://arabic.sputniknews.com/20220804/إعلام-أكثر-من-100-طائرة-عسكرية-صينية-تشارك-في-مناورات-قرب-تايوان-1066006281.html
https://arabic.sputniknews.com/20220806/وزارة-الدفاع-التايوانية-الصين-تجري-محاكاة-لهجوم-على-تايوان-1066058388.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050276804_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b91854215bd2dffa8ff009a8d6f77d2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

معلومات عن بعض الطائرات المشاركة في تدريبات الجيش الصيني حول تايوان

11:50 GMT 07.08.2022
© AP Photo / Ng Han Guan مقاتلة "جي-16 دي" ( J-16D) التابعة لسلاح الجوي الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
 مقاتلة جي-16 دي ( J-16D) التابعة لسلاح الجوي الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبرTelegram
شاركت 4 طرازات من الطائرات الحربية التي تصنعها الصين، في تدريبات عسكرية يجريها الجيش الصيني حول تايوان، إضافة إلى مقاتلات "سو - 30" الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في تايوان (الصين)، إن الجيش الصيني أرسل، أمس السبت، طائرات حربية للمشاركة في التدريبات العسكرية التي يجريها حول الجزيرة منذ أيام.
مدرعات المشاة في القوات البحرية الصينية أثناء التدريبات الروسية الصينية التعاون البحري – 2015 في مدينة فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
الصين تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان
4 أغسطس, 05:16 GMT
وأورد موقع "ميليتري فاكتوري" معلومات عن الطائرات الـ 4، التي شاركت في التدريبات، وتشمل "جي – 11" و"جي – 16" و"واي – 8"، وطائرة النقل العسكري الثقيلة "واي – 20".

مقاتلات "جي – 11"

مقاتلة صينية تصنف بأنها طائرة هيمنة جوية من الجيل الرابع، ويقول موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي إنها تمثل نسخة مطورة من سلسلة المقاتلات الروسية "سو – 27".
يستخدم الجيش الصيني الطائرة، التي لم يتم تصديرها للخارج وهي مسلحة بصواريخ "جو – جو" و"جو – أرض" وقنابل ليزر وقنابل تقليدية وقنابل عنقودية وصواريخ غير موجهة.
وتمتلك الطائرة 10 نقاط تعليق ويوجد منها عدة نسخ ويرجع تاريخ تطويرها إلى عام 1998.

المقاتلة "جي – 16"

مقاتلة صينية تنتمي إلى الجيل الرابع من الطائرات الحربية ويرجع تاريخ تطويرها إلى عام 2013، على أساس الطائرات الروسية "سو – 30 إم كيه كيه".
لا تعمل الطائرة سوى في الصين ويمكنها خوض معارك جوية إضافة إلى قدرتها على تنفيذ هجمات أرضية.
وتمتلك الطائرة 12 نقطة تعليق ويتم تسليحها بمدافع رشاشة وصواريخ "جو – جو" وصواريخ "جو – سطح" وصواريخ "جو – أرض"، إضافة إلى أنواع مختلفة من القنابل الموجهة وغير الموجهة.

الطائرة "واي – 8"

هي طائرة تصنعها الصين وتستخدمها عدة دول إضافة إلى جيشها ويمكن استخدامها في مهام عسكرية متنوعة أبرزها مكافحة الغواصات والإنذار المبكر والحرب الإلكترونية ومهام البحث والإنقاذ.
كما يمكن استخدام الطائرة في تنفيذ مهام الدعم الجوي القريب ومهام قصف الأهداف البرية من الجو، إضافة إلى النقل العسكري والمهام الخاصة.

الطائرة "واي – 20"

طائرة نقل عسكري صينية ثقيلة مخصصة للمهام الطويلة وأصبحت ذات أهمية استراتيجية للجيش الصيني منذ دخولها الخدمة عام 2016.
ويمكن استخدام الطائرة في مهام النقل العسكري للعتاد والأفراد، ومهام إعادة تموين الطائرات بالوقود في الجو ويمكنها أن تحلق بسرعة تصل إلى 920 كلم في الساعة.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
إعلام: أكثر من 100 طائرة عسكرية صينية تشارك في مناورات قرب تايوان
4 أغسطس, 16:54 GMT
وقالت صحيفة "الشعب" الصينية إن قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني تنفذ، اليوم الأحد، تدريباتها المقررة في الجو والبحر بمشاركة طائرات ووحدات عسكرية مختلفة.
وتمثل تلك التدريبات جزءا من التدريبات التي تجريها الصين حول تايوان (الصين)، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
وزارة الدفاع التايوانية: الصين تجري محاكاة لهجوم على تايوان
أمس, 08:03 GMT
يذكر أن الجيش الصيني يصنف في المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش تايوان (الصين) في المرتبة رقم 21 عالميا، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
© Sputnikمقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие танках Т-72Б3 на репетиции военного парада на полигоне Алабино - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала