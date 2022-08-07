https://arabic.sputniknews.com/20220807/معلومات-عن-بعض-الطائرات-المشاركة-في-تدريبات-الجيش-الصيني-حول-تايوان-1066104764.html

معلومات عن بعض الطائرات المشاركة في تدريبات الجيش الصيني حول تايوان

معلومات عن بعض الطائرات المشاركة في تدريبات الجيش الصيني حول تايوان

شاركت 4 طرازات من الطائرات الحربية التي تصنعها الصين، في تدريبات عسكرية يجريها الجيش الصيني حول تايوان، إضافة إلى مقاتلات "سو - 30" الروسية. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T11:50+0000

2022-08-07T11:50+0000

2022-08-07T11:50+0000

رصد عسكري

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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وقالت وزارة الدفاع في تايوان (الصين)، إن الجيش الصيني أرسل، أمس السبت، طائرات حربية للمشاركة في التدريبات العسكرية التي يجريها حول الجزيرة منذ أيام.وأورد موقع "ميليتري فاكتوري" معلومات عن الطائرات الـ 4، التي شاركت في التدريبات، وتشمل "جي – 11" و"جي – 16" و"واي – 8"، وطائرة النقل العسكري الثقيلة "واي – 20".مقاتلات "جي – 11"مقاتلة صينية تصنف بأنها طائرة هيمنة جوية من الجيل الرابع، ويقول موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي إنها تمثل نسخة مطورة من سلسلة المقاتلات الروسية "سو – 27".يستخدم الجيش الصيني الطائرة، التي لم يتم تصديرها للخارج وهي مسلحة بصواريخ "جو – جو" و"جو – أرض" وقنابل ليزر وقنابل تقليدية وقنابل عنقودية وصواريخ غير موجهة.وتمتلك الطائرة 10 نقاط تعليق ويوجد منها عدة نسخ ويرجع تاريخ تطويرها إلى عام 1998.المقاتلة "جي – 16"مقاتلة صينية تنتمي إلى الجيل الرابع من الطائرات الحربية ويرجع تاريخ تطويرها إلى عام 2013، على أساس الطائرات الروسية "سو – 30 إم كيه كيه".لا تعمل الطائرة سوى في الصين ويمكنها خوض معارك جوية إضافة إلى قدرتها على تنفيذ هجمات أرضية.وتمتلك الطائرة 12 نقطة تعليق ويتم تسليحها بمدافع رشاشة وصواريخ "جو – جو" وصواريخ "جو – سطح" وصواريخ "جو – أرض"، إضافة إلى أنواع مختلفة من القنابل الموجهة وغير الموجهة.الطائرة "واي – 8"هي طائرة تصنعها الصين وتستخدمها عدة دول إضافة إلى جيشها ويمكن استخدامها في مهام عسكرية متنوعة أبرزها مكافحة الغواصات والإنذار المبكر والحرب الإلكترونية ومهام البحث والإنقاذ.كما يمكن استخدام الطائرة في تنفيذ مهام الدعم الجوي القريب ومهام قصف الأهداف البرية من الجو، إضافة إلى النقل العسكري والمهام الخاصة.الطائرة "واي – 20"طائرة نقل عسكري صينية ثقيلة مخصصة للمهام الطويلة وأصبحت ذات أهمية استراتيجية للجيش الصيني منذ دخولها الخدمة عام 2016.ويمكن استخدام الطائرة في مهام النقل العسكري للعتاد والأفراد، ومهام إعادة تموين الطائرات بالوقود في الجو ويمكنها أن تحلق بسرعة تصل إلى 920 كلم في الساعة.وقالت صحيفة "الشعب" الصينية إن قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني تنفذ، اليوم الأحد، تدريباتها المقررة في الجو والبحر بمشاركة طائرات ووحدات عسكرية مختلفة.وتمثل تلك التدريبات جزءا من التدريبات التي تجريها الصين حول تايوان (الصين)، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.يذكر أن الجيش الصيني يصنف في المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش تايوان (الصين) في المرتبة رقم 21 عالميا، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

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رصد عسكري, التوتر العسكري بين الصين وتايوان