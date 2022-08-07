https://arabic.sputniknews.com/20220807/مغامر-إماراتي-يصعد-بسيارته-فوق-قمة-جبل-عماني-يزيد-ارتفاعه-عن-2100م-والشرطة-توقفه-فيديو--1066098748.html
مغامر إماراتي يصعد بسيارته فوق قمة جبل عماني يزيد ارتفاعه عن 2100م... والشرطة توقفه.. فيديو
مغامر إماراتي يصعد بسيارته فوق قمة جبل عماني يزيد ارتفاعه عن 2100م... والشرطة توقفه.. فيديو
صعد مغامر إماراتي ومدون اشتهر باسم "ملوك الوحوش"، بسيارته فوق قمة جبل سمحان في سلطنة عمان. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T09:28+0000
2022-08-07T09:28+0000
2022-08-07T09:28+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
سلطنة عمان
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ووفقا لما نشرته الشرطة العمانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها قامت بتوقيف احد السائحين، الذي عُرف فيما بعد أنه المدون الإماراتي الشهير "بوذياب"، والمعروف باسم "ملوك الوحوش"، لقيامه بمغامرة خطيرة.وقالت: "قيادة شرطة محافظة ظفار تستدعي سائحاً وتستوقفه بعد أن تم تداول مقطع مرئي يوضح مجازفته بالسير على حافة جبل، معرّضاً نفسه للخطر، وتُستكمل بحقه الإجراءات القانونية".وفي مشهد يحبس الأنفاس، ظهر المدون الإماراتي وهو داخل سيارته على حافة الجبل، ولم يتراجع إلا بعد توالي التحذيرات من شخص آخر.ودأب "ملك الوحوش" على نشر مقاطع فيديو مع أسود وحيوانات مفترسة، مما يثير تفاعل متابعيه على موقعي إنستغرام وسناب شات.وقد حذف بوذياب الفيديو الذي تعرض للإيقاف بسببه من الشرطة العمانية، دون أن يعلق على الموقف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان
مغامر إماراتي يصعد بسيارته فوق قمة جبل عماني يزيد ارتفاعه عن 2100م... والشرطة توقفه.. فيديو
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صعد مغامر إماراتي ومدون اشتهر باسم "ملوك الوحوش"، بسيارته فوق قمة جبل سمحان في سلطنة عمان.
ووفقا لما نشرته الشرطة العمانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها قامت بتوقيف
احد السائحين، الذي عُرف فيما بعد أنه المدون الإماراتي الشهير "بوذياب"، والمعروف باسم "ملوك الوحوش"، لقيامه بمغامرة خطيرة.
وقالت: "قيادة شرطة محافظة ظفار تستدعي سائحاً وتستوقفه بعد أن تم تداول مقطع مرئي يوضح مجازفته بالسير على حافة جبل، معرّضاً نفسه للخطر، وتُستكمل بحقه الإجراءات القانونية".
وفي مشهد يحبس الأنفاس، ظهر المدون الإماراتي وهو داخل سيارته
على حافة الجبل، ولم يتراجع إلا بعد توالي التحذيرات من شخص آخر.
ودأب "ملك الوحوش" على نشر مقاطع فيديو مع أسود وحيوانات مفترسة
، مما يثير تفاعل متابعيه على موقعي إنستغرام وسناب شات.
وقد حذف بوذياب الفيديو الذي تعرض للإيقاف بسببه من الشرطة العمانية، دون أن يعلق على الموقف.