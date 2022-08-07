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https://arabic.sputniknews.com/20220807/مقتل-عدد-من-الفلسطينيين-بينهم-قيادي-في-حركة-الجهاد-الإسلامي-إثر-قصف-إسرائيلي-جديد-على-غزة-1066124205.html
مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" إثر قصف إسرائيلي جديد على غزة
مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" إثر قصف إسرائيلي جديد على غزة
قتل عدد من الفلسطينيينن بينهم قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم الأحد، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على جنوب ووسط قطاع غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T16:56+0000
2022-08-07T16:59+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، "بسقوط نحو 5 شهداء جميعهم أطفال باستهداف في منطقة الفالوجة شمالي قطاع غزة".كما أعلنت سقوط "3 شهداء إثر استهداف طائرات الاحتلال سيارة وعربة حصان عند مفترق السامر وعمر المختار وسط مدينة غزة"، مشيرة إلى "ارتقاء 3 شهداء آخريين في قصف استهدف منزل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".في هذه الأثناء، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن "هناك تقارير إسرائيلية تحدثت عن مقتل قيادي في حركة الجهاد بقصف إسرائيلي على قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.وكان موقع عبري قد كشف تفاصيل الاتصالات الجارية بوساطة مصر وممثلين أمميين، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد 3 أيام من عملية عسكرية تشنها إسرائيل.وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى لموقع "واللا"، إن مفاوضات جارية لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، وليس فقط هدنة إنسانية.وأوضح أن المفاوضات تجري من خلال وساطة المخابرات المصرية وممثلي الأمم المتحدة، فيما قال مصدر مشارك في المفاوضات إن الوقت المحدد لبدء وقف إطلاق النار لم يتم الاتفاق عليه بعد.وقال دبلوماسيون غربيون للموقع إن الخطة الأصلية كانت تهدف إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الساعة السابعة أو الثامنة صباح اليوم الأحد.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ. وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" إثر قصف إسرائيلي جديد على غزة

16:56 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 16:59 GMT 07.08.2022)
© AFP 2022 / SAID KHATIBقصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / SAID KHATIB
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قتل عدد من الفلسطينيينن بينهم قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم الأحد، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على جنوب ووسط قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، "بسقوط نحو 5 شهداء جميعهم أطفال باستهداف في منطقة الفالوجة شمالي قطاع غزة".
كما أعلنت سقوط "3 شهداء إثر استهداف طائرات الاحتلال سيارة وعربة حصان عند مفترق السامر وعمر المختار وسط مدينة غزة"، مشيرة إلى "ارتقاء 3 شهداء آخريين في قصف استهدف منزل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".
في هذه الأثناء، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن "هناك تقارير إسرائيلية تحدثت عن مقتل قيادي في حركة الجهاد بقصف إسرائيلي على قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.
وكان موقع عبري قد كشف تفاصيل الاتصالات الجارية بوساطة مصر وممثلين أمميين، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد 3 أيام من عملية عسكرية تشنها إسرائيل.
وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى لموقع "واللا"، إن مفاوضات جارية لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، وليس فقط هدنة إنسانية.
وأوضح أن المفاوضات تجري من خلال وساطة المخابرات المصرية وممثلي الأمم المتحدة، فيما قال مصدر مشارك في المفاوضات إن الوقت المحدد لبدء وقف إطلاق النار لم يتم الاتفاق عليه بعد.
وقال دبلوماسيون غربيون للموقع إن الخطة الأصلية كانت تهدف إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الساعة السابعة أو الثامنة صباح اليوم الأحد.
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ. وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
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