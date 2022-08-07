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https://arabic.sputniknews.com/20220807/ميزة-حماية-جديدة-في-واتسآب-إخفاء-رقم-هاتفك-داخل-مجموعات-الدردشة-1066102854.html
‏ميزة حماية جديدة في "واتسآب"... إخفاء رقم هاتفك داخل مجموعات الدردشة‏
‏ميزة حماية جديدة في "واتسآب"... إخفاء رقم هاتفك داخل مجموعات الدردشة‏
كشفت تقارير أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" يعمل على توفير ميزة خصوصية، جديدة تسهم في حماية ‏مستخدميه داخل مجموعات الدردشة.‏ 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T11:10+0000
2022-08-07T11:10+0000
مجتمع
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ويختبر "واتسآب" في الوقت الحالي إمكانية إخفاء المستخدم لرقم هاته الذكي داخل مجموعات فرعية معينة، وذلك تحسبا لوجود أعضاء لا يعلمهم بصورة شخصية.الميزة الجديدة تحمل اسم "Phone Number Sharing" (مشاركة رقم الهاتف)، وسيتم طرحها مع تحديث "واتسآب" الذي يحمل رقم "2.22.17.23"، ويمكن الوصول إليها داخل قسم "معلومات المجموعة"، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".ويلاحظ "واتسآب" أنه بمجرد الانضمام حديثا إلى أي مجموعة، فإن رقم هاتفك يصبح خفيا تلقائيا أمام أعضاء المجموعة، ما لم تقم بإلغاء تفعيل هذه الميزة بنفسك لإظهار رقمك أمام الجميع.وكان "واتسآب" أعلن، الشهر الماضي، أنه يعمل على طرح ميزة جديدة لخصوصية المستخدمين، والتي تتيح لهم ‏إخفاء وجودهم "أونلاين". ‏وستتيح ميزة إخفاء حالة "أونلاين" للمستخدم إمكانية تقييد نفس الأشخاص الذين لا يرغب في معرفة متى كان "آخر ظهور" له داخل التطبيق، وفقا لصورة ثابتة نشرها موقع "وابيتاإنفو".يشار إلى أن "واتسآب" منح لجميع مستخدميه رسميا القدرة على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان "آخر ظهور" لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية، بل وكذلك قراءة "حالاتهم"، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.
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مجتمع, منوعات

‏ميزة حماية جديدة في "واتسآب"... إخفاء رقم هاتفك داخل مجموعات الدردشة‏

11:10 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / -تطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
تطبيق "واتسآب"
© AFP 2022 / -
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كشفت تقارير أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" يعمل على توفير ميزة خصوصية، جديدة تسهم في حماية ‏مستخدميه داخل مجموعات الدردشة.‏
ويختبر "واتسآب" في الوقت الحالي إمكانية إخفاء المستخدم لرقم هاته الذكي داخل مجموعات فرعية معينة، وذلك تحسبا لوجود أعضاء لا يعلمهم بصورة شخصية.
الميزة الجديدة تحمل اسم "Phone Number Sharing" (مشاركة رقم الهاتف)، وسيتم طرحها مع تحديث "واتسآب" الذي يحمل رقم "2.22.17.23"، ويمكن الوصول إليها داخل قسم "معلومات المجموعة"، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".
ويلاحظ "واتسآب" أنه بمجرد الانضمام حديثا إلى أي مجموعة، فإن رقم هاتفك يصبح خفيا تلقائيا أمام أعضاء المجموعة، ما لم تقم بإلغاء تفعيل هذه الميزة بنفسك لإظهار رقمك أمام الجميع.
وكان "واتسآب" أعلن، الشهر الماضي، أنه يعمل على طرح ميزة جديدة لخصوصية المستخدمين، والتي تتيح لهم ‏إخفاء وجودهم "أونلاين". ‏
وستتيح ميزة إخفاء حالة "أونلاين" للمستخدم إمكانية تقييد نفس الأشخاص الذين لا يرغب في معرفة متى كان "آخر ظهور" له داخل التطبيق، وفقا لصورة ثابتة نشرها موقع "وابيتاإنفو".
يشار إلى أن "واتسآب" منح لجميع مستخدميه رسميا القدرة على انتقاء أسماء محددة من قائمة جهات اتصالهم، لكي يعرفوا متى كان "آخر ظهور" لهم على التطبيق، ورؤية صورتهم الشخصية، بل وكذلك قراءة "حالاتهم"، التي يقومون بتغييرها طوال الوقت.
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