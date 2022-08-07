https://arabic.sputniknews.com/20220807/نادي-النصر-السعودي-يتقدم-بشكوى-لاستعادة-450-ألف-دولار-من-حارس-المرمى-المصري-أبو-جبل-1066101851.html

نادي النصر السعودي يتقدم بشكوى لاستعادة 450 ألف دولار من حارس المرمى المصري أبو جبل

نادي النصر السعودي يتقدم بشكوى لاستعادة 450 ألف دولار من حارس المرمى المصري أبو جبل

أصدر نادي النصر السعودي بيانا للرد على اتهامات حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، وتقدم ‏الأخير بشكوى رسمية ضد النادي بدعوى عدم اعترافه بالعقد المبرم بينهما... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T10:40+0000

2022-08-07T10:40+0000

2022-08-07T10:40+0000

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مجتمع

منوعات

نادي النصر السعودي

مصر

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وأوضح النادي في البيان الذي نشره، أمس السبت، أنه وأبو جيل "دخلا في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب الجاري، وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2022".وتابع البيان: "بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه، وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30 أغسطس الجاري، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط باي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة".وأضاف: "بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر محمد أبو جبل رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي".وواصل البيان مشيرا إلى أنه "بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ12 يوما، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك وإنه أنهي عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 8- 2022 إنهاءا مبكرا، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي".وختم نادي النصر السعودي بيانه بالقول إن "ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد مع محمد أبو جبل وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوى أمام "فيفا" لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقا للاعب".وأكد النادي أن "هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل، ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة" .

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رياضة, مجتمع, منوعات, نادي النصر السعودي, مصر