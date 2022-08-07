https://arabic.sputniknews.com/20220807/هيئة-البث-الإسرائيلية-إطلاق-950-صاروخا-من-غزة-حتى-الآن-1066122782.html
هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق 950 صاروخا من غزة حتى الآن
هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق 950 صاروخا من غزة حتى الآن
أطلقت المقاومة الفلسطينية 950 صاروخا تجاه إسرائيل منذ شن الأخيرة عملية عسكرية ضد قطاع غزة قبل يومين، بحسب إعلام عبري رسمي. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T16:35+0000
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قالت هيئة البث الإسرائيلية (قناة كان) إنه تم إطلاق 950 صاروخا من غزة حتى الآن، عبر 750 منها إلى الأراضي الإسرائيلية".وأوضحت القناة أن منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 95% من الصواريخ التي وصلت إسرائيل.وخلال الساعات الأخيرة، ووسط حديث عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار، أطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، رشقات صاروخية مكثفة تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع.وقالت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، إن شخصا أصيب بجروح طفيفة في مستوطنة "سدوت هنيغف" شرق غزة من شظايا قذيفة صاروخية سقطت في ساحة منزله.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
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أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
هيئة البث الإسرائيلية: إطلاق 950 صاروخا من غزة حتى الآن
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أطلقت المقاومة الفلسطينية 950 صاروخا تجاه إسرائيل منذ شن الأخيرة عملية عسكرية ضد قطاع غزة قبل يومين، بحسب إعلام عبري رسمي.
قالت هيئة البث الإسرائيلية (قناة كان) إنه تم إطلاق 950 صاروخا من غزة
حتى الآن، عبر 750 منها إلى الأراضي الإسرائيلية".
وأوضحت القناة أن منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 95% من الصواريخ التي وصلت إسرائيل.
وخلال الساعات الأخيرة، ووسط حديث عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار، أطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، رشقات صاروخية مكثفة تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية القريبة من القطاع.
وقالت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، إن شخصا أصيب بجروح طفيفة في مستوطنة "سدوت هنيغف" شرق غزة من شظايا قذيفة صاروخية سقطت في ساحة منزله.
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.