عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220807/هيئة-الصحة-في-غزة-تعلن-ارتفاع-قتلى-الفلسطينيين-إلى-36-شخصا-بينهم-11-طفلا-1066124768.html
هيئة الصحة في غزة تعلن ارتفاع قتلى الفلسطينيين إلى 36 شخصا بينهم 11 طفلا
هيئة الصحة في غزة تعلن ارتفاع قتلى الفلسطينيين إلى 36 شخصا بينهم 11 طفلا
أعلنت هيئة الصحة في غزة ارتفاع قتلى الفلسطينيين إلى 36 شخصا بعد قصف إسرائيلي استهدف مقبرة الفلوجة في جباليا، شمالي غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T17:08+0000
2022-08-07T17:09+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1066119197_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_5b782fe69c4d7961e0d901a533278655.jpg
القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة الصحة في غزة، في بيان، اليوم الأحد، "تحديث لإجمالي الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7.45 م (بالتوقيت المحلي)، 36 شهيدا من بينهم 11 طفلا و4 سيدات و311 إصابة بجراح مختلفة".وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "قصفا إسرائيليا استهدف مقبرة الفلوجة في جباليا، شمالي قطاع غزة.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ، حيث كان قد أعلن عن سقوط 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا كحصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة، وسط تقارير عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/صافرات-الإنذار-تدوي-في-تل-أبيب-للمرة-الثانية-خلال-التصعيد-الحالي-فيديو-1066124548.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1066119197_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ae8b66982b737a68964efc5762237155.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة

هيئة الصحة في غزة تعلن ارتفاع قتلى الفلسطينيين إلى 36 شخصا بينهم 11 طفلا

17:08 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 17:09 GMT 07.08.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الآلاف في قطاع غزة يشيعون "خالد منصور" القيادي في حركة الجهاد
عشرات الآلاف في قطاع غزة يشيعون خالد منصور القيادي في حركة الجهاد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أعلنت هيئة الصحة في غزة ارتفاع قتلى الفلسطينيين إلى 36 شخصا بعد قصف إسرائيلي استهدف مقبرة الفلوجة في جباليا، شمالي غزة.
القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة الصحة في غزة، في بيان، اليوم الأحد، "تحديث لإجمالي الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7.45 م (بالتوقيت المحلي)، 36 شهيدا من بينهم 11 طفلا و4 سيدات و311 إصابة بجراح مختلفة".

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "قصفا إسرائيليا استهدف مقبرة الفلوجة في جباليا، شمالي قطاع غزة.
مواطنون إسرائيليون يلعبون كرة القدم على شاطئ البحر في مدينة تل-أبيب، بعد إعلان السلطات الإسرائيلية أنه لم تعد هناك حاجة للكمامات للوقاية من كوفيد-19 في الخارج، 19 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب للمرة الثانية خلال التصعيد الحالي... فيديو
17:00 GMT
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ، حيث كان قد أعلن عن سقوط 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا كحصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة، وسط تقارير عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие танках Т-72Б3 на репетиции военного парада на полигоне Алабино - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала