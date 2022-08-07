https://arabic.sputniknews.com/20220807/هيئة-الصحة-في-غزة-تعلن-ارتفاع-قتلى-الفلسطينيين-إلى-36-شخصا-بينهم-11-طفلا-1066124768.html
هيئة الصحة في غزة تعلن ارتفاع قتلى الفلسطينيين إلى 36 شخصا بينهم 11 طفلا
هيئة الصحة في غزة تعلن ارتفاع قتلى الفلسطينيين إلى 36 شخصا بينهم 11 طفلا
أعلنت هيئة الصحة في غزة ارتفاع قتلى الفلسطينيين إلى 36 شخصا بعد قصف إسرائيلي استهدف مقبرة الفلوجة في جباليا، شمالي غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T17:08+0000
2022-08-07T17:08+0000
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العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة الصحة في غزة، في بيان، اليوم الأحد، "تحديث لإجمالي الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7.45 م (بالتوقيت المحلي)، 36 شهيدا من بينهم 11 طفلا و4 سيدات و311 إصابة بجراح مختلفة".وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "قصفا إسرائيليا استهدف مقبرة الفلوجة في جباليا، شمالي قطاع غزة.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ، حيث كان قد أعلن عن سقوط 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا كحصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة، وسط تقارير عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/صافرات-الإنذار-تدوي-في-تل-أبيب-للمرة-الثانية-خلال-التصعيد-الحالي-فيديو-1066124548.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
هيئة الصحة في غزة تعلن ارتفاع قتلى الفلسطينيين إلى 36 شخصا بينهم 11 طفلا
17:08 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 17:09 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت هيئة الصحة في غزة ارتفاع قتلى الفلسطينيين إلى 36 شخصا بعد قصف إسرائيلي استهدف مقبرة الفلوجة في جباليا، شمالي غزة.
القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة الصحة في غزة، في بيان، اليوم الأحد، "تحديث لإجمالي الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7.45 م (بالتوقيت المحلي)، 36 شهيدا من بينهم 11 طفلا و4 سيدات و311 إصابة بجراح مختلفة".
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "قصفا إسرائيليا استهدف مقبرة الفلوجة في جباليا، شمالي قطاع غزة.
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة
، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ
، حيث كان قد أعلن عن سقوط 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا كحصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة، وسط تقارير عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية.