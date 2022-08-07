https://arabic.sputniknews.com/20220807/هيئة-قناة-السويس-تعلن-تحقيق-إيرادات-بقيمة-40-مليار-دولار-في-7-سنوات--1066107553.html
هيئة قناة السويس تعلن تحقيق إيرادات بقيمة 40 مليار دولار في 7 سنوات
هيئة قناة السويس تعلن تحقيق إيرادات بقيمة 40 مليار دولار في 7 سنوات
أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أن إيرادات القناة خلال السنوات السبع الماضية بلغت 40 مليار دولار. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:46+0000
2022-08-07T12:46+0000
2022-08-07T12:46+0000
هيئة قناة السويس
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وقال في تصريحات تلفزيونية إنه منذ افتتاح القناة الجديدة من 7 سنوات مر نحو 130 ألف سفينة بواقع 8 مليارات طن بضائع ومكاسب بلغت 40 مليار دولار، بحسب موقع "صدى البلد".واعتبر أن رقم الإيرادات المحقق خلال السنوات السبع الماضية، لم يكن ليتم تسجيل دون القناة الجديدة.وأوضح أن القناة الجديدة خفضت فترة عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وسمحت بزيادة عدد السفن المارة من 17 ألف سفينة في العام إلى 25 ألف سفينة.وذكر ربيع أنه خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي حققت قناة السويس إيرادات بلغت 7 مليارات دولار.وتعد قناة السويس أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وأحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/704-ملايين-دولار-قناة-السويس-تسجل-أعلى-إيراد-شهري-في-تاريخها-1065896169.html
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هيئة قناة السويس, أخبار مصر الآن
هيئة قناة السويس تعلن تحقيق إيرادات بقيمة 40 مليار دولار في 7 سنوات
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أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أن إيرادات القناة خلال السنوات السبع الماضية بلغت 40 مليار دولار.
وقال في تصريحات تلفزيونية إنه منذ افتتاح القناة الجديدة من 7 سنوات مر نحو 130 ألف سفينة بواقع 8 مليارات طن بضائع ومكاسب بلغت 40 مليار دولار، بحسب موقع "صدى البلد"
.
واعتبر أن رقم الإيرادات المحقق خلال السنوات السبع الماضية، لم يكن ليتم تسجيل دون القناة الجديدة.
وأوضح أن القناة الجديدة خفضت فترة عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وسمحت بزيادة عدد السفن المارة من 17 ألف سفينة في العام إلى 25 ألف سفينة.
وذكر ربيع أنه خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي حققت قناة السويس إيرادات
بلغت 7 مليارات دولار.
وتعد قناة السويس أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وأحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.