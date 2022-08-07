https://arabic.sputniknews.com/20220807/وزارة-الخارجية-التايوانية-تعلن-استقبال-وفد-ليتواني-برئاسة-نائبة-وزير-النقل-1066094208.html
وزارة الخارجية التايوانية تعلن استقبال وفد ليتواني برئاسة نائبة وزير النقل
وزارة الخارجية التايوانية تعلن استقبال وفد ليتواني برئاسة نائبة وزير النقل
أعلنت وزارة الخارجية في تايوان استقبال وفد ليتواني برئاسة نائبة وزير النقل والمواصلات الليتوانية، أجني فايسيوكيفيسيوت. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T06:50+0000
2022-08-07T06:50+0000
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ووفقا لما نشرته وزارة الخارجية في تايوان عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصل وفد من ليتوانيا، بقيادة نائبة وزير النقل والمواصلات الليتوانية أجني فايسيوكيفيسيوت، إلى تايوان اليوم الأحد في زيارة تستغرق خمسة أيام.وقالت: "تايوان ترحب بالوفد الليتواني برئاسة نائبة وزير النقل والاتصالات الليتوانية، ونتمنى لهم إقامة مثمرة للغاية لمدة 5 أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وشراكات الأعمال في القطاعات المتطورة".وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت وكالة الأنباء المركزية (CNA) أنه خلال الزيارة، سيقوم الوفد الليتواني على وجه الخصوص بزيارة وكالات النقل التايوانية وكبار مصنعي السيارات الكهربائية لاستكشاف إمكانيات التعاون في إنتاج السيارة الكهربائية والنقل الذكي.وكانت العلاقات قد توترت بين ليتوانيا والصين نتيجة لافتتاح تايوان مكتبها التمثيلي في فيلنيوس في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، ورداً على ذلك، خفضت الصين من جانب واحد علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والصين في أواخر الثمانينيات، ومنذ أوائل التسعينيات، حافظ الجانبان على اتصالات من خلال المنظمات غير الحكومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/إعلام-ثمانية-نواب-من-البوندستاغ-الألماني-يزورون-تايوان-في-أواخر-أكتوبر-1066018897.html
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أخبار تايوان, الصين
وزارة الخارجية التايوانية تعلن استقبال وفد ليتواني برئاسة نائبة وزير النقل
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أعلنت وزارة الخارجية في تايوان استقبال وفد ليتواني برئاسة نائبة وزير النقل والمواصلات الليتوانية، أجني فايسيوكيفيسيوت.
ووفقا لما نشرته وزارة الخارجية في تايوان عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصل وفد من ليتوانيا، بقيادة نائبة وزير النقل والمواصلات الليتوانية أجني فايسيوكيفيسيوت، إلى تايوان اليوم الأحد في زيارة تستغرق خمسة أيام.
وقالت: "تايوان ترحب بالوفد الليتواني برئاسة نائبة وزير النقل والاتصالات الليتوانية، ونتمنى لهم إقامة مثمرة للغاية لمدة 5 أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وشراكات الأعمال في القطاعات المتطورة
".
وفي وقت سابق من الأسبوع، ذكرت وكالة الأنباء المركزية (CNA) أنه خلال الزيارة، سيقوم الوفد الليتواني على وجه الخصوص بزيارة وكالات النقل التايوانية وكبار مصنعي السيارات الكهربائية لاستكشاف إمكانيات التعاون في إنتاج السيارة الكهربائية والنقل الذكي.
وكانت العلاقات
قد توترت بين ليتوانيا والصين نتيجة لافتتاح تايوان مكتبها التمثيلي في فيلنيوس في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021، ورداً على ذلك، خفضت الصين من جانب واحد علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.
وانهارت العلاقات الرسمية بين بكين وتايبيه في عام 1949 بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك على يد الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية، وانتقلت إلى تايوان.
واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والصين
في أواخر الثمانينيات، ومنذ أوائل التسعينيات، حافظ الجانبان على اتصالات من خلال المنظمات غير الحكومية.