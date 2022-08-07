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وزارة الصناعة التونسية: المواد البترولية متوفرة في جميع محطات الوقود
وزارة الصناعة التونسية: المواد البترولية متوفرة في جميع محطات الوقود
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، توفر المواد البترولية في جميع محطات الوقود. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T07:45+0000
2022-08-07T07:45+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، يوم السبت، إن "مختلف المواد البترولية متوفرة في جميع محطات الوقود بكافة تراب الجمهورية".وذكرت الوزارة أن عملية التزود بالوقود مستمرة بنسقها العادي وأن الاضطرابات المسجلة نجمت عن زيادة الاستهلاك وتزايد الطلب على المحروقات.وأكدت الوزارة أن الاضطرابات المسجلة جزئية وأن مصالحها حريصة على تأمين عمليات التزويد وتغطية الطلب المتزايد.
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أخبار تونس اليوم

وزارة الصناعة التونسية: المواد البترولية متوفرة في جميع محطات الوقود

07:45 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICمحطة وقود في إسطنبول
محطة وقود في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، توفر المواد البترولية في جميع محطات الوقود.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، يوم السبت، إن "مختلف المواد البترولية متوفرة في جميع محطات الوقود بكافة تراب الجمهورية".
وذكرت الوزارة أن عملية التزود بالوقود مستمرة بنسقها العادي وأن الاضطرابات المسجلة نجمت عن زيادة الاستهلاك وتزايد الطلب على المحروقات.
وأكدت الوزارة أن الاضطرابات المسجلة جزئية وأن مصالحها حريصة على تأمين عمليات التزويد وتغطية الطلب المتزايد.
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