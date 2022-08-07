https://arabic.sputniknews.com/20220807/وزير-الأشغال-اللبناني-سفينة-رازوني-المحملة-بالحبوب-المفترضة-إلى-لبنان-تغير-وجهتها--1066097082.html
وزير الأشغال اللبناني: سفينة "رازوني" المحملة بالحبوب المفترضة إلى لبنان تغير وجهتها
وزير الأشغال اللبناني: سفينة "رازوني" المحملة بالحبوب المفترضة إلى لبنان تغير وجهتها
كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، أن الباخرة "رازوني" المحمّلة بالذرة من أوكرانيا والتي كان يفترض بها الوصول إلى بلاده، بدأت في تغيير مسارها. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T08:42+0000
2022-08-07T08:42+0000
2022-08-07T08:44+0000
العالم
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وكتب حمية على حسابه الشخصي في "تويتر": "الباخرة "Razoni" التي انطلقت من ميناء أوديسا والمحملة بالذرة، والتي كان يفترض وبحسب ما أشيع بأن تكون وجهتها مرفأ طرابلس في لبنان وقبل وصولها إلى وجهتها المعلنة بداية تغيّر مسارها".وأضاف حمية قائلا: "تشير البيانات المرفقة بأنها تنتظر أمراً جديداً حول تحديد وجهتها الجديدة".وأعلنت أوكرانيا أن السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب خرجت من الموانئ الأوكرانية يوم الاثنين الماضي، لن ترسو في لبنان يوم الأحد مثلما كان متوقعا.وكانت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، قد غادرت ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود يوم الاثنين الماضي.وتقل السفينة 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركية ورعاية الأمم المتحدة.وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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العالم
وزير الأشغال اللبناني: سفينة "رازوني" المحملة بالحبوب المفترضة إلى لبنان تغير وجهتها
08:42 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، أن الباخرة "رازوني" المحمّلة بالذرة من أوكرانيا والتي كان يفترض بها الوصول إلى بلاده، بدأت في تغيير مسارها.
وكتب حمية على حسابه الشخصي في "تويتر": "الباخرة "Razoni" التي انطلقت من ميناء أوديسا والمحملة بالذرة، والتي كان يفترض وبحسب ما أشيع بأن تكون وجهتها مرفأ طرابلس في لبنان وقبل وصولها إلى وجهتها المعلنة بداية تغيّر مسارها".
وأضاف حمية قائلا: "تشير البيانات المرفقة بأنها تنتظر أمراً جديداً حول تحديد وجهتها الجديدة".
وأعلنت أوكرانيا
أن السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب خرجت من الموانئ الأوكرانية يوم الاثنين الماضي، لن ترسو في لبنان يوم الأحد مثلما كان متوقعا.
وكانت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، قد غادرت ميناء أوديسا الأوكراني
على البحر الأسود يوم الاثنين الماضي.
وتقل السفينة 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركية ورعاية الأمم المتحدة.
وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.
في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.
يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.