https://arabic.sputniknews.com/20220807/وزير-الخارجية-الأذربيجاني-يتوجه-إلى-تركيا-في-زيارة-تستغرق-يومين-1066102975.html

وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه إلى تركيا في زيارة تستغرق يومين

وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه إلى تركيا في زيارة تستغرق يومين

يقوم وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيرموف، بزيارة إلى تركيا تستغرق يومين بداية من الغد. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

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ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن بيرموف سيقوم بزيارة إلى تركيا في الفترة من 8 إلى 9 أغسطس/آب.وقال البيان: "سيقوم معالي السيد جيهون بيرموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، بزيارة إلى تركيا في الفترة من 8 إلى 9 آب/ أغسطس 2022، بدعوة من معالي السيد مولود شاويش أوغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا"، مضيفا أن بيرموف "سيلقي خلال زيارته كلمة أمام السفراء الأتراك في مؤتمر السفراء الثالث عشر".وستتم الزيارة على خلفية التصعيد الأخير للتوتر بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها، حيث شنت أذربيجان هجومًا في ناغورنو قره باغ يوم الأربعاء الماضي، متعللة بالاستفزازات الأرمينية كسبب لهذه الخطوة.من جهتها، اتهمت قوات حفظ السلام الروسية على الأرض أذربيجان بانتهاك نظام وقف إطلاق النار القائم.

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