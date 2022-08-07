https://arabic.sputniknews.com/20220807/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لكبار-المسؤولين-الأمنيين-استعدوا-لمواصلة-القتال-1066128169.html
وزير الدفاع الإسرائيلي لكبار المسؤولين الأمنيين: استعدوا لمواصلة القتال
وزير الدفاع الإسرائيلي لكبار المسؤولين الأمنيين: استعدوا لمواصلة القتال
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، كبار المسؤولين الأمنيين في بلاده، مساء اليوم الأحد، بالاستعداد للاستمرار في القتال بقطاع غزة، رغم حديث عن إعلان وشيك... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T19:00+0000
2022-08-07T19:00+0000
2022-08-07T19:05+0000
بيني غانتس
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن غانتس قال لكبار المسؤولين في منظومة الأمن الإسرائيلية أن عليهم الاستعداد لمواصلة القتال، دون مزيد من التفاصيل.في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤولين في إسرائيل لم تسمهم إن وقف إطلاق النار في غزة الذي من المتوقع أن تعلنه مصر سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء بتوقيت إسرائيل (20/39 بتوقيت غرينتش).لكن المسؤولين ذاتهم قالوا إن إسرائيل لن تنشر ردها الرسمي قبل الإعلان المصري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي لكبار المسؤولين الأمنيين: استعدوا لمواصلة القتال
19:00 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 19:05 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، كبار المسؤولين الأمنيين في بلاده، مساء اليوم الأحد، بالاستعداد للاستمرار في القتال بقطاع غزة، رغم حديث عن إعلان وشيك لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن غانتس قال لكبار المسؤولين في منظومة الأمن الإسرائيلية أن عليهم الاستعداد لمواصلة القتال، دون مزيد من التفاصيل.
في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤولين في إسرائيل لم تسمهم إن وقف إطلاق النار في غزة الذي من المتوقع أن تعلنه مصر سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء بتوقيت إسرائيل (20/39 بتوقيت غرينتش).
لكن المسؤولين ذاتهم قالوا إن إسرائيل لن تنشر ردها الرسمي قبل الإعلان المصري.