https://arabic.sputniknews.com/20220807/-أربعة-أطعمة-يمكن-أن-توقف-تساقط-الشعر-1066129884.html

أربعة أطعمة يمكن أن توقف تساقط الشعر

أربعة أطعمة يمكن أن توقف تساقط الشعر

كشف خبير تغذية عن أربعة أطعمة رئيسية قال إنها يمكن أن تساعد في وقف تساقط الشعر المزعج وتعزيز نموه. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T19:50+0000

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الصحة

منوعات

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على الرغم من أن بعض أنواع تساقط الشعر تكون دائمة، مثل الصلع النمطي للذكور والإناث، فقد يكون البعض الآخر مؤقتا فقط.ما بين الأمراض والتوتر، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر. الخبر السار هو أن بعض الأطعمة يمكن أن تتدخل وتعزز صحة شعرك، بحسب موقع "إكسبريس".من المعروف أن النظام الغذائي الصحي هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بمحاربة أو منع الأمراض المختلفة.يقول خبير التغذية عباس كناني، إن أربعة أطعمة قد تكون فعالة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتساقط الشعر.يمكن أن يساعد اختيار هذه الأطعمة الجيدة في زيادة إنتاج الدهون لديك وحتى إيقاف تساقط الشعر.الأطعمة الواعدة التي حددها كناني هي البطاطا الحلوة والسبانخ والأسماك الدهنية والبيض.وقال كناني: "تحتوي هذه الأطعمة بشكل طبيعي على فيتامين د الذي يساعد على نمو الشعر ويقلل من تساقط الشعر عن طريق دعم الغدد في فروة الرأس لإنتاج مادة دهنية تعرف باسم الزهم".وأضاف "الزهم يساعد في الحفاظ على فروة الرأس رطبة، وهذا بدوره يعزز نمو الشعر ويوقف تساقط الشعر."أوصى الخبير باختيار حصة واحدة على الأقل من الأسماك الدهنية أسبوعيا، أي ما يعادل حوالي 140 غراما.تشتمل الأسماك الدهنية على أمثال السلمون والسردين والرنجة والماكريل.إذا كانت هذه الأطعمة الأربعة لا تبدو جذابة بالنسبة لك، فقد شارك كناني الخيارات الأخرى التي يمكن أن تعزز صحة شعرك.مجموعة غذائية أخرى أوصى بها هي المكسرات واللحوم لأنها غنية بفيتامين ب الذي يسمى البيوتين.وقال: "يعمل البيوتين من خلال المساعدة على إنتاج الكيراتين وهو بروتين يساعد على تقوية الشعر ومنع تلف بصيلاته (..) ثبت أن البيوتين يعزز نمو الشعر، كما أنه يقلل من معدل تساقطه".قد تكون المكسرات البرازيلية فعالة بشكل خاص لأنها تحتوي أيضا على السيلينيوم الذي يشجع دورة نمو الشعر على العمل بشكل صحيح ويستخدم في العديد من مكملات تساقط الشعر.الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة أيضا هي الفلفل والجوافة والبروكلي والحمضيات.وقال كناني: "هذه الأطعمة غنية بفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يقلل من الضغط الواقع على بصيلات الشعر بسبب الجذور الحرة (..) ينتج فيتامين سي أيضا الكولاجين، وهو حمض أميني يعمل بمثابة لبنة لبناء شعر كثيف وصحي".وتابع "النقص الشديد في فيتامين سي يمكن أن يسبب فقر الدم، ومن آثاره الجانبية تساقط الشعر".

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