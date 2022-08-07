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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220807/1066100858.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T10:25+0000
2022-08-07T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد، 8 طائرات مسيّرة أوكرانية... في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وابتداءً من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/مراسل-سبوتنيك-قذائف-هيمارس-الأمريكية-تدمر-مبان-ومنشآت-في-لوغانسك-1065879130.html
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الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

10:25 GMT 07.08.2022
© Sputnik . Mohammad Damourحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتفل بالذكرى الـ 33 لانطلاقها، دمشق، سوريا 7 أكتوبر 2020
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتفل بالذكرى الـ 33 لانطلاقها، دمشق، سوريا 7 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد، 8 طائرات مسيّرة أوكرانية... في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وابتداءً من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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Военнослужащие танках Т-72Б3 на репетиции военного парада на полигоне Алабино - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
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