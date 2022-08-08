https://arabic.sputniknews.com/20220808/أردوغان-ما-زلنا-نصر-على-إقامة-منطقة-آمنة-بعمق-30-كيلو-في-شمال-سوريا-1066157646.html
أردوغان: تركيا مصرة على إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في شمال سوريا
أردوغان: تركيا مصرة على إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في شمال سوريا
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إصرار بلاده على إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كلم في شمال سوريا، وتطهير المناطق التي يتغلغل فيها "الإرهابيون". 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T12:06+0000
2022-08-08T12:06+0000
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رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين: "ما زلنا مصرين على إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كلم في شمال سوريا.. وسنطهر المناطق التي يتغلغل فيها الإرهابيون في سوريا".وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب، المدعومة من الولايات المتحدة، مجموعة إرهابية وتعتقد أن لها صلات بمتمردين محليين. وتم تعليق هجوم تركي في شمال سوريا منذ عام 2019 عقب التوصل لاتفاقين لوقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة وروسيا.وكان أردوغان هدد مطلع يونيو/حزيران الماضي، بشن هجوم عسكري وشيك على تنظيم "قسد" شمال شرقي سوريا يشمل مناطق منبج وتل رفعت الخاضعتين لسيطرة "قسد".ونفذت أنقرة عمليات متعددة في شمال سوريا منذ عام 2016، وسيطرت على مئات الكيلومترات من الأراضي واستهدفت وحدات حماية الشعب على الرغم من معارضة موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/بيان-مشترك-لبوتين-وأردوغان-عقب-محادثات-سوتشي-1066046700.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, رجب طيب أردوغان
أردوغان: تركيا مصرة على إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في شمال سوريا
12:06 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 08.08.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إصرار بلاده على إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كلم في شمال سوريا، وتطهير المناطق التي يتغلغل فيها "الإرهابيون".
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين: "ما زلنا مصرين على إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كلم في شمال سوريا.. وسنطهر المناطق التي يتغلغل فيها الإرهابيون في سوريا".
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب، المدعومة من الولايات المتحدة، مجموعة إرهابية وتعتقد أن لها صلات بمتمردين محليين. وتم تعليق هجوم تركي في شمال سوريا منذ عام 2019 عقب التوصل لاتفاقين لوقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة وروسيا.
وكان أردوغان هدد مطلع يونيو/حزيران الماضي، بشن هجوم عسكري وشيك على تنظيم "قسد" شمال شرقي سوريا يشمل مناطق منبج وتل رفعت الخاضعتين لسيطرة "قسد".
ونفذت أنقرة عمليات متعددة في شمال سوريا منذ عام 2016، وسيطرت على مئات الكيلومترات من الأراضي واستهدفت وحدات حماية الشعب على الرغم من معارضة موسكو.