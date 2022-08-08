https://arabic.sputniknews.com/20220808/أردوغان-يدعو-إلى-ضرورة-الإسراع-في-إحلال-الاستقرار-جنوبي-القوقاز-1066171571.html
أردوغان يدعو إلى ضرورة الإسراع في إحلال الاستقرار جنوبي القوقاز
أردوغان يدعو إلى ضرورة الإسراع في إحلال الاستقرار جنوبي القوقاز
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تعليقه على الصراع الأذربيجاني - الأرميني، أن الاستقرار سيسود في المنطقة إذا "قرأت أرمينيا التطورات بشكل صحيح واستجابت... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T16:39+0000
2022-08-08T16:39+0000
2022-08-08T16:39+0000
العالم
أرمينيا
التسوية في أرمينيا
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وقال أردوغان إنه "من الصعب تحقيق مكاسب على الطاولة دون أن تكون قويًا في الميدان"، معتبرا أن عملية "تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة هي أبرز مثال على ذلك".وأكد الرئيس التركي أن بلاده "تبذل جهودا كبيرة لعدم التفريط بالفرصة التاريخية التي ظهرت في منطقة القوقاز مع تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.ونوه أردوغان إلى إحراز تقدم كبير في القوقاز على طريق السلام الدائم، على "الرغم من العراقيل" التي تحدث من جانب "الدوائر الأرمنية المتطرفة"، بحسب وصفه.وأشار أردوغان إلى أن المحادثات مع أرمينيا مستمرة، مضيفا أنه أجرى محادثة هاتفية "بناءة" مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في عيد الأضحى الفائت.وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع في قره باغ، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أعلن المكتب الصحفي بالكرملين.وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الأرميني، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حيث تم بحث تطورات الأوضاع حول إقليم قره باغ، فضلا عن قضايا ضمان الأمن على الحدود الأرمنية الأذربيجانية".
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العالم, أرمينيا, التسوية في أرمينيا
أردوغان يدعو إلى ضرورة الإسراع في إحلال الاستقرار جنوبي القوقاز
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تعليقه على الصراع الأذربيجاني - الأرميني، أن الاستقرار سيسود في المنطقة إذا "قرأت أرمينيا التطورات بشكل صحيح واستجابت للنداءات الصادقة الصادرة من أذربيجان وتركيا".
وقال أردوغان إنه "من الصعب تحقيق مكاسب على الطاولة دون أن تكون قويًا في الميدان"، معتبرا أن عملية "تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة هي أبرز مثال على ذلك".
وأكد الرئيس التركي أن بلاده "تبذل جهودا كبيرة لعدم التفريط بالفرصة التاريخية التي ظهرت في منطقة القوقاز مع تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية
.
ونوه أردوغان إلى إحراز تقدم كبير
في القوقاز على طريق السلام الدائم، على "الرغم من العراقيل" التي تحدث من جانب "الدوائر الأرمنية المتطرفة"، بحسب وصفه.
وأشار أردوغان إلى أن المحادثات مع أرمينيا مستمرة، مضيفا أنه أجرى محادثة هاتفية "بناءة" مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في عيد الأضحى الفائت.
وبحث الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين الأوضاع في قره باغ، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أعلن المكتب الصحفي بالكرملين.
وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الأرميني، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، حيث تم بحث تطورات الأوضاع حول إقليم قره باغ، فضلا عن قضايا ضمان الأمن على الحدود الأرمنية الأذربيجانية".