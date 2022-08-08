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https://arabic.sputniknews.com/20220808/أفغاني-يطعن-10-أشخاص-في-إيران-حتى-الموت-بسبب-خلافات-شخصية-1066151353.html
أفغاني يطعن 10 أشخاص في إيران حتى الموت بسبب "خلافات شخصية"
أفغاني يطعن 10 أشخاص في إيران حتى الموت بسبب "خلافات شخصية"
طعن شخص من التابعية الأفغانية عشرة أشخاص حتى الموت، بسبب خلافات شخصية في مدينة رفسنجان، بمحافظة كرمان جنوبي إيران. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T09:45+0000
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العالم
إيران
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن حاكم المدينة حسن رضائي، أن المشتبه به "تم توقيفه من قبل الشرطة لدى محاولته مغادرة المحافظة" ليل الأحد.وأوضحت الشرطة أن القتلى ستة أفغان وأربعة إيرانيين، بينما أصيب شخص بجروح.من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي بأن المشتبه به الذي لم تتوافر تفاصيل إضافية بشأنه، يرجح أنه كان "غير مستقر ذهنيا" ومدمنا المخدرات.وقال النائب السياسي لمحافظة كرمان، رحمن جلالي، إن شقيق القاتل أكد أن المعتدي كان يعاني مشكلات نفسية وإدمانا، وكان أيضًا من بين البلطجية والمخلين بالأمن في أفغانستان، حتى إنه سبق أن هدد بقتل عائلته ومواطنين آخرين.
إيران
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العالم, إيران

أفغاني يطعن 10 أشخاص في إيران حتى الموت بسبب "خلافات شخصية"

09:45 GMT 08.08.2022
© flickr.com / Tom Woodwardسكين
سكين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© flickr.com / Tom Woodward
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طعن شخص من التابعية الأفغانية عشرة أشخاص حتى الموت، بسبب خلافات شخصية في مدينة رفسنجان، بمحافظة كرمان جنوبي إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن حاكم المدينة حسن رضائي، أن المشتبه به "تم توقيفه من قبل الشرطة لدى محاولته مغادرة المحافظة" ليل الأحد.
وأوضحت الشرطة أن القتلى ستة أفغان وأربعة إيرانيين، بينما أصيب شخص بجروح.
وقال نائب والي كرمان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، إن بعض القتلى من أقارب القاتل، مضيفا أن القاتل انتحر هو الآخر قبل اعتقاله.
من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي بأن المشتبه به الذي لم تتوافر تفاصيل إضافية بشأنه، يرجح أنه كان "غير مستقر ذهنيا" ومدمنا المخدرات.
وقال النائب السياسي لمحافظة كرمان، رحمن جلالي، إن شقيق القاتل أكد أن المعتدي كان يعاني مشكلات نفسية وإدمانا، وكان أيضًا من بين البلطجية والمخلين بالأمن في أفغانستان، حتى إنه سبق أن هدد بقتل عائلته ومواطنين آخرين.
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