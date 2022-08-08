https://arabic.sputniknews.com/20220808/ألمانيا-نستبعد-تشغيل-التيار-الشمالي-2-حتى-لو-دخلنا-بوضع-حرج-والأشهر-الصعبة-مقبلة--1066159150.html

ألمانيا: نستبعد تشغيل "التيار الشمالي 2" حتى لو دخلنا بوضع حرج والأشهر الصعبة مقبلة

ألمانيا: نستبعد تشغيل "التيار الشمالي 2" حتى لو دخلنا بوضع حرج والأشهر الصعبة مقبلة

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، أن المستشار الألماني أولاف شولتز، يستبعد إمكانية تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، حتى في حال دخول... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T12:56+0000

2022-08-08T12:56+0000

2022-08-08T12:56+0000

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/78/1044897832_0:154:3014:1849_1920x0_80_0_0_53c4b5e316f5c7468491d1b89e9ad381.jpg

وقال المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين: "من الواضح أيضا أننا نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا، وأننا نؤيد العقوبات التي اعتمدناها بشكل مشترك في الاتحاد الأوروبي وبالتشاور مع المجتمع الدولي"، بحسب مزاعمه.وخلال رده على سؤال حول إذا كان المستشار الألماني يستبعد استخدام خط الأنابيب (التيار الشمالي 2) في فترة الخريف والشتاء في حالة تعقيد الوضع فيما يخص إمدادات الغاز، أجاب المتحدث: "نعم، يستبعد (المستشار الألماني) ذلك".لكن المتحدث أبدى موافقته في نفس الوقت على أن فترة الخريف والشتاء ستكون صعبة على ألمانيا، لكن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة، بحسب تصريحاته.بالإضافة إلى ذلك، رد المتحدث على تصريح صحفي تساءل عما إذا كان مجلس الوزراء قد لاحظ انخفاضا في دعم سياسة العقوبات، حيث قال هيبيستريت: "الإجابة المختصرة هي لا، لا نرى نقصا أو تراجعا في دعم هذه الإجراءات".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد نهاية الشهر الماضي، أن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" جاهز تماما لتلبية احتياجات أوروبا في قطاع الطاقة، إلا أنه مغلق لأسباب سياسية.وأشار لافروف إلى أنه على الرغم من الالتزام بجميع لوائح الاتحاد الأوروبي أثناء بنائه، إلا أن المفوضية الأوروبية اعتمدت بأثر رجعي توجيهات تبطئ من إنجاز المشروع.وشددت موسكو مرارًا على أن تقييد عمليات توريد الغاز، يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشكلات في إصلاح وحدات ضخ الغاز.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/تقرير-خسائر-ألمانيا-من-الحرب-التجارية-مع-الصين-تفوق-تكلفة-بريكست-6-مرات-1066157395.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, العالم