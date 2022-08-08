https://arabic.sputniknews.com/20220808/أوروبا-تقرر-أخذ-الغاز-من-الدول-النامية-1066156684.html
أوروبا تقرر أخذ الغاز من الدول النامية
أوروبا تقرر أخذ الغاز من الدول النامية
كتبت ماتياس بيير، كاتب عمود في مجلة أعمال "Handelsblatt" الألمانية، في محاولة لرفض الإمدادات من روسيا تأخذ أوروبا الغاز من الدول النامية، ما يؤدي إلى أزمة طاقة... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T12:16+0000
2022-08-08T12:16+0000
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ووفقا للكاتب الصحفي، فقد لوحظت بالفعل مشكلات في إمدادات الكهرباء في بنغلاديش وباكستان.وشدد صاحب المقال على أن رغبة أوروبا في إيجاد مصادر بديلة لا ينبغي أن تتم عن طريق تحويل موارد الطاقة عن أجزاء أخرى من العالم.وأوضح بيير أن "جزءا كبيرا من أسطول الناقلات، الذي كان حتى وقت قريب ينقل الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي إلى آسيا، يتجه الآن إلى أوروبا للتعويض عن نقص الغاز في المنطقة. ولا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يحل مشكلات الطاقة على حساب دول جنوبي العالم".يعتقد بيير أن تصرفات دول أوروبا تؤدي إلى تفاقم معاناة ملايين الأشخاص في الدول النامية.والآن، أوروبا لا تزال تحت الضغط بسبب التوتر المستمر مع الإمدادات من روسيا. انخفض تصدير الغاز الروسي بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: انخفضت الإمدادات عبر "نورد ستريم" وعبر نظام نقل الغاز الأوكراني بشكل كبير، وتوقفت تمامًا عبر "يامال-أوروبا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
أوروبا تقرر أخذ الغاز من الدول النامية
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كتبت ماتياس بيير، كاتب عمود في مجلة أعمال "Handelsblatt" الألمانية، في محاولة لرفض الإمدادات من روسيا تأخذ أوروبا الغاز من الدول النامية، ما يؤدي إلى أزمة طاقة هناك.
ووفقا للكاتب الصحفي، فقد لوحظت بالفعل مشكلات في إمدادات الكهرباء في بنغلاديش وباكستان.
وقال بير: "رغبة في التحرر من الاعتماد على الغاز الروسي، يتسبب الاتحاد الأوروبي في اضطراب هائل في أسواق الطاقة العالمية، والذي أصاب البلدان الفقيرة بشكل خاص".
وشدد صاحب المقال على أن رغبة أوروبا في إيجاد مصادر بديلة لا ينبغي أن تتم عن طريق تحويل موارد الطاقة عن أجزاء أخرى من العالم.
وأوضح بيير أن "جزءا كبيرا من أسطول الناقلات، الذي كان حتى وقت قريب ينقل الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي إلى آسيا، يتجه الآن إلى أوروبا للتعويض عن نقص الغاز في المنطقة. ولا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يحل مشكلات الطاقة على حساب دول جنوبي العالم
".
يعتقد بيير أن تصرفات دول أوروبا تؤدي إلى تفاقم معاناة ملايين الأشخاص في الدول النامية.
والآن، أوروبا لا تزال تحت الضغط بسبب التوتر المستمر مع الإمدادات من روسيا. انخفض تصدير الغاز الروسي بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
: انخفضت الإمدادات عبر "نورد ستريم" وعبر نظام نقل الغاز الأوكراني بشكل كبير، وتوقفت تمامًا عبر "يامال-أوروبا".