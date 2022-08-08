https://arabic.sputniknews.com/20220808/أوكرانيا-ترسل-اقتراحا-إلى-صندوق-النقد-الدولي-بشأن-برنامج-المساعدة-الخاصة-الجديد--1066161403.html
أوكرانيا ترسل اقتراحا إلى صندوق النقد الدولي بشأن برنامج المساعدة الخاصة الجديد
أوكرانيا ترسل اقتراحا إلى صندوق النقد الدولي بشأن برنامج المساعدة الخاصة الجديد
قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، اليوم الاثنين، إن كييف أرسلت إلى صندوق النقد الدولي اقتراحا بشأن إطلاق برنامج المساعدة الخاصة الجديد، متوقعا تلقي... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T13:48+0000
2022-08-08T13:48+0000
2022-08-08T13:48+0000
العالم
صندوق النقد الدولي
أخبار أوكرانيا
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بالإضافة إلى ذلك، وفقا لرئيس الوزراء، وعدت ألمانيا بمساعدة كييف في تلقي المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي.وقال شميهال: "ستساعد ألمانيا أوكرانيا في الحصول بسرعة أكبر على 8 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية القادمة من الاتحاد الأوروبي وستأخذ زمام المبادرة في هذه العملية".في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تقديم المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا البالغة 8 مليارات يورو.من جانبه قال إيغور جوفكفا، نائب رئيس مكتب زيلينسكي، إن ألمانيا كانت تمنع النظر في مسألة تقديم المساعدة لأوكرانيا، فيما نفت السلطات الألمانية هذه المزاعم.يذكر أن صندوق النقد الدولي، أعلن في مارس/ آذار الماضي، أنه سيتم منح أوكرانيا تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/صندوق-النقد-الدولي-يوافق-على-منح-أوكرانيا-14-مليار-دولار-1059696708.html
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العالم, صندوق النقد الدولي, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا ترسل اقتراحا إلى صندوق النقد الدولي بشأن برنامج المساعدة الخاصة الجديد
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قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، اليوم الاثنين، إن كييف أرسلت إلى صندوق النقد الدولي اقتراحا بشأن إطلاق برنامج المساعدة الخاصة الجديد، متوقعا تلقي المساعدة في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر.
بالإضافة إلى ذلك، وفقا لرئيس الوزراء، وعدت ألمانيا بمساعدة كييف في تلقي المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي.
وقال شميهال: "ستساعد ألمانيا أوكرانيا في الحصول بسرعة أكبر على 8 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية القادمة من الاتحاد الأوروبي وستأخذ زمام المبادرة في هذه العملية".
في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي يؤخر بشكل مصطنع تقديم المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا
البالغة 8 مليارات يورو.
من جانبه قال إيغور جوفكفا، نائب رئيس مكتب زيلينسكي، إن ألمانيا كانت تمنع النظر في مسألة تقديم المساعدة لأوكرانيا
، فيما نفت السلطات الألمانية هذه المزاعم.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، أعلن في مارس/ آذار الماضي، أنه سيتم منح أوكرانيا تمويلا طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار.