https://arabic.sputniknews.com/20220808/إعادة-تشغيل-أكبر-مصنع-شوكولاتة-في-العالم-بعد-تفش-للسالمونيلا-1066156742.html
إعادة تشغيل أكبر مصنع شوكولاتة في العالم بعد تفش للسالمونيلا
إعادة تشغيل أكبر مصنع شوكولاتة في العالم بعد تفش للسالمونيلا
قال مصنع في بلجيكا، والذي يعرف بأنه أكبر منشأة لإنتاج الشوكولاتة في العالم، إنه استأنف عملياته اليوم الاثنين بعد إغلاقه لمدة ستة أسابيع لمعالجة تفشي عدوى... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T11:58+0000
2022-08-08T11:58+0000
2022-08-08T11:58+0000
العالم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102239/10/1022391067_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_312c4f17a19e431702412ac4a7498c01.jpg
وذكرت شركة "باري كاليبو" السويسرية التي تدير المصنع أن ثلاثة من أصل 24 خط إنتاج في المصنع في بلدة فيزا استأنفت العمل وأجرت أولى عمليات التسليم.أغلق المصنع - الذي يزود عمالقة الصناعة مثل "هيرشي" و"نستله" و"يونيليفر" ولكن ليس المستهلكين بشكل مباشر - في نهاية يونيو/ حزيران بعد العثور على بكتيريا السالمونيلا في قطعة واحدة.وقالت "باري كاليبو" التي تتخذ من زيورخ مقرا لها، إنها أوقفت الشحنات وأبلغت العملاء في الوقت المناسب لمنع الشوكولاتة الملوثة من الوصول إلى المتاجر.فيما قال المتحدث باسم "باري كاليبو" كورنيل وارلوب لوكالة "فرانس برس": "نظل حذرين لأن هذه العملية غير مسبوقة وعملية التنظيف والتطهير تستغرق وقتا طويلا".وأضاف أنه بينما كان المصنع ينتج "بوتيرة منخفضة إلى حد ما"، فإنه يخطط لإعادة تنشيط المزيد من خطوط الإنتاج "في الأسابيع المقبلة". وقالت وكالة صحة الغذاء البلجيكية إنها تواصل مراقبة الإنتاج من المصنع.يعمل في المصنع نحو 600 شخص، وهو وحدة رئيسية في إجمالي إنتاج الشركة، والذي بلغ 2.2 مليون طن في السنة المالية 2020-2021، ويأتي من أكثر من 60 موقعا حول العالم.تقول الشركة إن مصنع "فيزا" الخاص بها هو "أكبر مصنع شوكولاتة في العالم"، وإنه يوفر طابع صنع في بلجيكا، التي تتمتع بسمعة دولية عالية الجودة للشوكولاتة.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/سلالة-خطيرة-من-السالمونيلا-تنتشر-في-بريطانيا-1064678883.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102239/10/1022391067_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_08ef2202bf3b6267c9ee3f4a14b68275.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع
إعادة تشغيل أكبر مصنع شوكولاتة في العالم بعد تفش للسالمونيلا
تابعنا عبر
قال مصنع في بلجيكا، والذي يعرف بأنه أكبر منشأة لإنتاج الشوكولاتة في العالم، إنه استأنف عملياته اليوم الاثنين بعد إغلاقه لمدة ستة أسابيع لمعالجة تفشي عدوى السالمونيلا.
وذكرت شركة "باري كاليبو" السويسرية التي تدير المصنع أن ثلاثة من أصل 24 خط إنتاج في المصنع في بلدة فيزا استأنفت العمل وأجرت أولى عمليات التسليم.
أغلق المصنع - الذي يزود عمالقة الصناعة
مثل "هيرشي" و"نستله" و"يونيليفر" ولكن ليس المستهلكين بشكل مباشر - في نهاية يونيو/ حزيران بعد العثور على بكتيريا السالمونيلا في قطعة واحدة.
وقالت "باري كاليبو" التي تتخذ من زيورخ مقرا لها، إنها أوقفت الشحنات وأبلغت العملاء في الوقت المناسب لمنع الشوكولاتة الملوثة من الوصول إلى المتاجر.
فيما قال المتحدث باسم "باري كاليبو" كورنيل وارلوب لوكالة "فرانس برس": "نظل حذرين لأن هذه العملية غير مسبوقة وعملية التنظيف والتطهير
تستغرق وقتا طويلا".
وأضاف أنه بينما كان المصنع ينتج "بوتيرة منخفضة إلى حد ما"، فإنه يخطط لإعادة تنشيط المزيد من خطوط الإنتاج "في الأسابيع المقبلة". وقالت وكالة صحة الغذاء البلجيكية إنها تواصل مراقبة الإنتاج من المصنع.
يعمل في المصنع نحو 600 شخص، وهو وحدة رئيسية في إجمالي إنتاج الشركة، والذي بلغ 2.2 مليون طن في السنة المالية 2020-2021، ويأتي من أكثر من 60 موقعا حول العالم.
تقول الشركة إن مصنع "فيزا" الخاص بها هو "أكبر مصنع شوكولاتة في العالم"، وإنه يوفر طابع صنع في بلجيكا، التي تتمتع بسمعة دولية عالية الجودة للشوكولاتة.