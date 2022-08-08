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إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة ألمانيا لديها احتجاجا على "تدنيس" القرآن

إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة ألمانيا لديها احتجاجا على "تدنيس" القرآن

قامت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، باستدعاء القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران، احتجاجا على واقعة قيام بعض الأشخاص بتدنيس القرآن الكريم وإهانة... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T16:36+0000

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واستدعى رئيس الدائرة الأولی لأوروبا الغربية بالخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران، في غياب سفير ألمانيا، وأدانت بشدة إهانة المقدسات الإسلامية، معتبرة ذلك مثالا واضحا على الجهود المبذولة في نشر الكراهية وزيادة العنف والتطرف، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).كما حمّلت الوزارة الإيرانية الحكومة الألمانية المسؤولية عن هذا الحادث، داعیة إیاها إلی اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرتكبي هذا العمل.في سياق متصل، أصدرت سفارة إيران في برلين بيانا، اليوم الاثنين، والذي من خلاله "أدانت بشدة العمل الاستفزازي الذي وقع أمس الأحد في هامبورغ، والذي يعد إهانة للقرآن الكريم وللقيم الإسلامية والإنسانية المقدسة"، بحسب قولها.وأكدت أن "هذا العمل العدواني يتعارض مع مبدأ احترام الثقافات والمعتقدات الأخرى في القانون الأساسي الألماني، وأن هذا العمل الحقير يُظهر بوضوح أن الحرية يتم إساءة استخدامها بهدف زرع الفتنة ونشر الكراهية".وأكدت سفارة إيران في برلين ببيانها أن "جمهورية إيران الإسلامية تنتظر ردا من الحكومة الألمانية والمسؤولين عن هذا الحادث المؤسف، وتؤكد أن اتخاذ إجراءات ضد من يقف وراء هذا العمل العدواني والملاحقة القانونية السريعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث يمكن أن يكون خطوة لتخفيف حزن هؤلاء الذين يؤمنون بالديانات السماوية".فيما حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "من العواقب والنتائج الخطيرة لمثل هذه الأعمال الوقحة والمثيرة للفتنة، مضيفا: "مثل هذا التجاسر على المقدسات الإسلامية وجه آخر من وجوه التطرف والعنف التكفيري وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ، وأن العمل القوي والرادع ضده مسؤولية الحكومات التي تدّعي حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية"، وفقا لوكالة (إرنا).

https://arabic.sputniknews.com/20220419/القضاء-الإيراني-يعلق-على-حرق-نسخ-من-القرآن-الكريم-السويد-تحولت-إلى-سجن-للمسلمين-1061361264.html

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