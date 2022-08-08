https://arabic.sputniknews.com/20220808/إيران-تعلن-انتهاء-الجولة-الحالية-من-مفاوضات-فيينا-واستمرار-المشاورات-مع-الأطراف-الأخرى-في-وقت-لاحق-1066164312.html

إيران تعلن انتهاء الجولة الحالية من مفاوضات فيينا واستمرار المشاورات مع الأطراف الأخرى في وقت لاحق

إيران تعلن انتهاء الجولة الحالية من مفاوضات فيينا واستمرار المشاورات مع الأطراف الأخرى في وقت لاحق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، انتهاء الجولة الحالية من مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، مع استمرار المشاورات مع الأطراف الأخرى في وقت لاحق. 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T14:19+0000

2022-08-08T14:19+0000

2022-08-08T14:19+0000

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وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية قال مسؤول رفيع، إن "المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بمفاوضات فيينا على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها".واضاف المسؤول الإيراني، أن "المقترحات التي عرضها مورا بحاجة لدراسة شاملة وسنقدم ملاحظاتنا للمنسق الأوروبي وباقي الأطراف فور استكمالها".وأعلن انتهاء الجولة الحالية من المفاوضات، على أن يعود الوفد الإيراني خلال ساعات إلى طهران، وتتواصل المشاورات والاتصالات في وقت لاحق.من جهته، أفاد موقع إيران بالعربي "بانتهاء الجولة التاسعة من مفاوضات فيينا بين أطراف الاتفاق النووي"، مضيفا أن "الوفود المشاركة ستعود إلى بلدانها قبل اتخاذ قرار نهائي بخصوص العروض الجديدة التي قدمتها إيران وباقي الأطراف".كما قال مسؤول أوروبي كبير، إن "الاتحاد الأوروبي قدم نصا نهائيا للاتفاق النووي مع إيران"، مشيرا إلى أن "وفود التفاوض في فيينا متفائلة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لتقييد أنشطة إيران لتخصيب اليورانيوم".وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وأنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وتجري محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران، والقوى الدولية الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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