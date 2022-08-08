https://arabic.sputniknews.com/20220808/اتهامات-لأوروبا-بالتسبب-في-أزمة-الطاقة-الإرهابيون-يقصفون-إدلب-تحذيرات-من-خرق-التهدئة-في-غزة-1066172376.html

اتهامات لأوروبا بالتسبب في أزمة الطاقة.. الإرهابيون يقصفون إدلب.. تحذيرات من خرق التهدئة في غزة

اتهامات لأوروبا بالتسبب في أزمة الطاقة.. الإرهابيون يقصفون إدلب.. تحذيرات من خرق التهدئة في غزة

أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من نصف سكان الدول الأوروبية يتهمون حكوماتهم والشركات النفطية بالتورط في ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والذي أثر بشكل كبير على... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T16:45+0000

2022-08-08T16:45+0000

2022-08-08T16:45+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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اتهامات لأوروبا بالتسبب في أزمة الطاقة.. الإرهابيون يقصفون إدلب.. تحذيرات من خرق التهدئة في غزة اتهامات لأوروبا بالتسبب في أزمة الطاقة.. الإرهابيون يقصفون إدلب.. تحذيرات من خرق التهدئة في غزة

المجتمعات الأوروبية تتهم حكوماتها وشركاتها النفطية بالتسبب في أزمة الطاقةوأجرى "يوروسكوبيا"، وهو تحالف بين شركات البحث الاجتماعي والإعلام الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، جنبا إلى جنب مع صحيفة "الموندو" الإسبانية، الاستطلاع في النمسا وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وفرنسا.وأظهر الاستطلاع أن 25% من مواطني الاتحاد الأوروبي يتهمون الحكومات بارتفاع أسعار مصادر الطاقة، ومعظمهم من بولندا واليونان، فيما ألقى 24% من المشاركين، ومعظمهم من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، باللوم على شركات الطاقة.وقال رئيس قسم العلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات، ناصر زهير إن "هناك حالة من عدم الرضا بين المواطننين الأوروبيين الذي يحملون حكوماتهم مسؤولية انها لم تنظر لواقع الاقتصاد وشاركت في العقوبات بما أدى إلى الأزمة".وذكر أن "المؤسف هو فشل الحكومات الأوروبية في تأمين البديل، ما أجج الغضب الشعبي الذي يمكن أن يتزايد مع دخول فصل الشتاء، وقد نشهد خروج بعض المظاهرات الغاضبة، إلا ان الأوضاع غير مرشحة للانفلات".مركز المصالحة الروسي يرصد أربع حالات قصف من إرهابيي جبهة النصرة في منطقة إدلب شمالي سورياأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيل أربع حالات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، المحظورة في روسيا، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، في إحاطة إعلامية، إن المنطقة شهدت خلال يوم واحد قصفا من المسلحين، ثلاثة منها في قصف محافظة حلب، وعملية واحدة في إدلب.وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، محمد عباس، إن "عناصر جبهة النصرة مستمرة في النشاط منذ بدء العدوان على سوريا، واليوم نستطيع أن نقرأء نشاطها كسلوك إرهابي مستمر في عدوانه على المنطقة الشمالية، بما يمثل امتدادا لطبيعة الإرهاب الذي يمارس في شمال سوريا".وأوضح أن "الدعم التركي لجبهة النصرة مستمر، وتعتبرها أنقرة جيشًا بالوكالة تحتفظ به في المنطقة، بهدف زعزعة استقرار سوريا، وأيضا إرباك روسيا من جهة وجود مجموعات إرهابية في سوريا، ونقل إرهابيين من سوريا إلى أوكرانيا بمعرفة تركية، " مؤكدا أن "تركيا تتملص من التزاماتها بموجب اتفاقات سوتشي".تحذيرات من خرق وقف إطلاق النار في غزة بعد جهود الوساطة.. والمبعوث الأممي يقول إن الوضع ما زال هشادخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة حيز التنفيذ، مساء الأحد، بعد جولة من التصعيد استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 44 فلسطينيا وإصابة 360.جاء ذلك ضمن الجهود المصرية التي توسطت بين الطرفين، وأسفرت عن التهدئة، بما يشمل الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت.وأكدت حركة الجهاد، على حقها في الرد على أي "عدوان إسرائيلي" جديد، بعدما استشهد العديد من قياداتها العسكرية إثر ضربات استهدفت مواقعهم في كافة مناطق غزة.وقال المبعوث الأممي للشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن الوضع في قطاع غزة ما زال هشا حتى بعد التوترات الأخيرة، داعيا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار.وأكد الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، أن وقف إطلاق النار "مازال متماسكا حتى اللحظة"، مشيرا إلى "حالة هدوء حذر في القطاع"، وقد تم فتح معبر كرم أبو سالم، إلا أن الأوضاع حزينة في القطاع بشكل عام بعد سقوط 45 شهيدا، وإصابات تجاوزت 300".وحول الضمانات التي قدمها الجانب المصري لتنفيذ الاتفاق، قال الصواف إن "الاتفاق تعطل مرارا بسبب عدم استجابة الاحتلال لشروط المقاومة خاصة حركة الجهاد، لكن تم التوصل لاتفاق بعد الموافقة على الإفراج عن بسام السعدى، وخليل عواودة، وضمانة من الجانب المصري بأن يلتزم الجانب الإسرائيلي بما جاء في الاتفاق، وفتح المعابر".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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