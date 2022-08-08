https://arabic.sputniknews.com/20220808/الأميرال-كوزنيتسوف-تخضع-للتصليح-والتحديث-1066141131.html

"الأميرال كوزنيتسوف" تخضع للتصليح والتحديث

"الأميرال كوزنيتسوف" تخضع للتصليح والتحديث

أفادت شركة بناء السفن المتحدة الروسية أن حاملة الطائرات الثقيلة "الأميرال كوزنيتسوف" الوحيدة في روسيا الاتحادية رست في مورمانسك الروسية لتخضع لأعمال الإصلاح... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T08:40+0000

2022-08-08T08:40+0000

2022-08-08T08:40+0000

صور

وسائط متعددة

روسيا

الجيش الروسي

حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1066141293_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_5b43d6ba2a707fb3fd704d4ff1ffbd7e.jpg

وكان الطراد الروسي الوحيد الحامل للطائرات الثقيلة "الأميرال كوزنيتسوف" انتقل إلى مرحلة إصلاح الرصيف في شهر مايو/ أيار من العام الجاري، وتم وضعه في الحوض الجاف في حوض بناء السفن رقم 35 في مورمانسك، حيث سيخضع لأعمال ترميم الجسر وآليات ضخ المياه. وكان رئيس الشركة أليكسي رخمانوف قد قال في العام الماضي، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، إنه "سيكون من الضروري استبدال جميع التوربينات".ووصف رئيس الشركة هذا الوضع بأنه "غير مخطط له - عند إبرام عقد لإصلاح وتحديث السفينة، كان من المفترض أن يتم إصلاح وحدة توربينات غازية واحدة فقط، ولكن تغير الوضع فيما بعد".وأضاف رخمانوف: "اتضح أن جميع الوحدات الأربع بحاجة إلى إصلاح، وهذا سيستغرق من الوقت إجماليًا من 10 إلى 11 شهرًا من العمل". وأكد أن البحرية الروسية ستستقبل السفينة في عام 2023 إذا لم يتم العثور على أعطال أخرى.ستقوم شركة بناء السفن المتحدة الروسية بتسليم حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" إلى البحرية الروسية في عام 2023.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, صور, وسائط متعددة, روسيا, الجيش الروسي, حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف