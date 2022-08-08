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"الأميرال كوزنيتسوف" تخضع للتصليح والتحديث
"الأميرال كوزنيتسوف" تخضع للتصليح والتحديث
أفادت شركة بناء السفن المتحدة الروسية أن حاملة الطائرات الثقيلة "الأميرال كوزنيتسوف" الوحيدة في روسيا الاتحادية رست في مورمانسك الروسية لتخضع لأعمال الإصلاح... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T08:40+0000
2022-08-08T08:40+0000
صور
وسائط متعددة
روسيا
الجيش الروسي
حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف
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وكان الطراد الروسي الوحيد الحامل للطائرات الثقيلة "الأميرال كوزنيتسوف" انتقل إلى مرحلة إصلاح الرصيف في شهر مايو/ أيار من العام الجاري، وتم وضعه في الحوض الجاف في حوض بناء السفن رقم 35 في مورمانسك، حيث سيخضع لأعمال ترميم الجسر وآليات ضخ المياه. وكان رئيس الشركة أليكسي رخمانوف قد قال في العام الماضي، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، إنه "سيكون من الضروري استبدال جميع التوربينات".ووصف رئيس الشركة هذا الوضع بأنه "غير مخطط له - عند إبرام عقد لإصلاح وتحديث السفينة، كان من المفترض أن يتم إصلاح وحدة توربينات غازية واحدة فقط، ولكن تغير الوضع فيما بعد".وأضاف رخمانوف: "اتضح أن جميع الوحدات الأربع بحاجة إلى إصلاح، وهذا سيستغرق من الوقت إجماليًا من 10 إلى 11 شهرًا من العمل". وأكد أن البحرية الروسية ستستقبل السفينة في عام 2023 إذا لم يتم العثور على أعطال أخرى.ستقوم شركة بناء السفن المتحدة الروسية بتسليم حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" إلى البحرية الروسية في عام 2023.
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фото, صور, وسائط متعددة, روسيا, الجيش الروسي, حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف

"الأميرال كوزنيتسوف" تخضع للتصليح والتحديث

08:40 GMT 08.08.2022
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أفادت شركة بناء السفن المتحدة الروسية أن حاملة الطائرات الثقيلة "الأميرال كوزنيتسوف" الوحيدة في روسيا الاتحادية رست في مورمانسك الروسية لتخضع لأعمال الإصلاح والتحديث.
وكان الطراد الروسي الوحيد الحامل للطائرات الثقيلة "الأميرال كوزنيتسوف" انتقل إلى مرحلة إصلاح الرصيف في شهر مايو/ أيار من العام الجاري، وتم وضعه في الحوض الجاف في حوض بناء السفن رقم 35 في مورمانسك، حيث سيخضع لأعمال ترميم الجسر وآليات ضخ المياه.
وكان رئيس الشركة أليكسي رخمانوف قد قال في العام الماضي، لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، إنه "سيكون من الضروري استبدال جميع التوربينات".
ووصف رئيس الشركة هذا الوضع بأنه "غير مخطط له - عند إبرام عقد لإصلاح وتحديث السفينة، كان من المفترض أن يتم إصلاح وحدة توربينات غازية واحدة فقط، ولكن تغير الوضع فيما بعد".
وأضاف رخمانوف: "اتضح أن جميع الوحدات الأربع بحاجة إلى إصلاح، وهذا سيستغرق من الوقت إجماليًا من 10 إلى 11 شهرًا من العمل". وأكد أن البحرية الروسية ستستقبل السفينة في عام 2023 إذا لم يتم العثور على أعطال أخرى.
ستقوم شركة بناء السفن المتحدة الروسية بتسليم حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" إلى البحرية الروسية في عام 2023.
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الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

الطراد الحامل للطائرات الثقيلة &quot;أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف&quot; في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن &quot;سفيوزدوتشكا&quot; في مورمانسك الروسية. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Pavel Lvov
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الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصور

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة &quot;أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف&quot; في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن &quot;سفيوزدوتشكا&quot; في مورمانسك الروسية. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Pavel Lvov
/
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عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصور

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة &quot;أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف&quot; في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن &quot;سفيوزدوتشكا&quot; في مورمانسك الروسية. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Pavel Lvov
/
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عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصور

الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

الطراد الحامل للطائرات الثقيلة &quot;أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف&quot; في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن &quot;سفيوزدوتشكا&quot; في مورمانسك الروسية. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Pavel Lvov
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الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصور

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة &quot;أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف&quot; في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن &quot;سفيوزدوتشكا&quot; في مورمانسك الروسية. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Pavel Lvov
/
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عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصور

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة &quot;أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف&quot; في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن &quot;سفيوزدوتشكا&quot; في مورمانسك الروسية. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Pavel Lvov
/
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عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصور

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة &quot;أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف&quot; في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن &quot;سفيوزدوتشكا&quot; في مورمانسك الروسية. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Pavel Lvov
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عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصور

الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

الطراد الحامل للطائرات الثقيلة &quot;أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف&quot; في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن &quot;سفيوزدوتشكا&quot; في مورمانسك الروسية. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الذهاب إلى بنك الصور

الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصور

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة &quot;أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف&quot; في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن &quot;سفيوزدوتشكا&quot; في مورمانسك الروسية. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Pavel Lvov
/
الذهاب إلى بنك الصور

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

© Sputnik . Pavel Lvov / الذهاب إلى بنك الصور

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة &quot;أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف&quot; في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن &quot;سفيوزدوتشكا&quot; في مورمانسك الروسية. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Pavel Lvov
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عمال على متن الطراد الحامل للطائرات الثقيلة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف" في رصيف الفرع الـ35 من حوض بناء السفن "سفيوزدوتشكا" في مورمانسك الروسية.

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