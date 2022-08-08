https://arabic.sputniknews.com/20220808/الاستخبارات-الروسية-السلطات-الأوكرانية-تمنح-بولندا-السيطرة-على-اقتصاد-البلاد--1066151089.html

الاستخبارات الروسية: السلطات الأوكرانية تمنح بولندا السيطرة على اقتصاد البلاد

الاستخبارات الروسية: السلطات الأوكرانية تمنح بولندا السيطرة على اقتصاد البلاد

أكدت المعلومات الاستخباراتية المتاحة أن السلطات الأوكرانية الحالية بدأت تدريجيا في منح السيطرة على قطاعات الاقتصاد الوطني لبولندا، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T09:44+0000

2022-08-08T09:44+0000

2022-08-08T09:44+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101501/70/1015017023_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_61dcf20850ffa635e2cfa92ddaaa8e2a.jpg

وجاء في البيان: "تشير المعلومات إلى التنفيذ التدريجي من قبل وارسو لخططها بعيدة المدى حول أوكرانيا. لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أننا لا نتحدث فقط عن إمكانية إدخال "قوات حفظ السلام البولندية" إلى المناطق الغربية من هذا البلد، ولكن أيضا حول فرض السيطرة على القطاعات الواعدة في اقتصاد الدولة".وأكد البيان أن المعلومات تتعلق في المقام الأول بالقطاع الزراعي، وهذا سيساعد الشركات البولندية في الاستفادة من الوضع الصعب للمنتجين الزراعيين الأوكران، "تخزين المحاصيل المحصودة، وشراء المنتجات بأسعار منخفضة".وتابع البيان: "يمكن توضيح ذلك، على سبيل المثال، من خلال حقائق شراء الشعير بسعر 30 دولارا للطن، وهو أرخص بخمس مرات تقريبا من التكلفة الحقيقية لهذا المنتج".وأشار البيان إلى أنه بالتوازي مع ذلك، يستثمر الجانب البولندي في إنشاء البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية لتصدير المواد الغذائية دون عوائق إلى الأسواق حيث تكون الأسعار أعلى بكثير.وتابع: "إن تحقيق هذه التطلعات في وارسو يتم تسهيله من خلال الإطار القانوني الجديد الذي أنشأته كييف، من خلال قانون الضمانات الخاصة للمواطنين البولنديين وقانون الخصخصة الذي اعتمده البرلمان الأوكراني في نهاية يوليو/تموز من هذا العام، ما يسمح ببيع المؤسسات الصناعية الأوكرانية بخصم 50%".

https://arabic.sputniknews.com/20220805/بولندا-تتوقع-زيادة-أسعار-الغاز-ثلاثة-أضعاف-1066026084.html

https://arabic.sputniknews.com/20220728/بولندا-تؤيد-مقترحات-بوقف-إصدار-تأشيرات-شنغن-للمواطنين-الروس-1065698993.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم