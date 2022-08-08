https://arabic.sputniknews.com/20220808/البنتاغون-الصين-غيرت-سياستها-في-تايوان-وتمهد-لخلق-وضع-جديد--1066176862.html
البنتاغون: الصين غيرت سياستها في تايوان وتمهد لخلق وضع جديد
البنتاغون: الصين غيرت سياستها في تايوان وتمهد لخلق وضع جديد
أعلن نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية كولين كال، اليوم الاثنين، أن واشنطن لا تدعم تحرك تايوان (الصين) نحو الاستقلال عن الصين. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T18:55+0000
2022-08-08T18:55+0000
2022-08-08T18:55+0000
العالم
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كال خلال إفادة صحفية: "نحن لا ندعم تحرك تايون نحو الاستقلال. سياستنا لم تتغير، وهي دعم الوضع القائم"، على حد زعمه. واستطرد المسؤول الأميركي قائلا:وأشار كال إلى أن تفاقم الوضع حول تايوان لا يلبي مصالح أي طرف، وكذلك الاقتصاد العالمي، مضيفا أن جزيرة تايوان تزود العالم بما يصل من 70 إلى 90 بالمائة من أشباه الموصلات التي تستخدم في العديد من الصناعات، وهو ما يجعل التوترات المتزايدة حول الجزيرة عامل خطر عالميا.وبالإضافة إلى المناورات العسكرية، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.كما علقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/التلفزيون-الصيني-المياه-الإقليمية-لتايوان-غير-موجودة-وتدريباتنا-العسكرية-أصبحت-منتظمة---1066115797.html
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العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون: الصين غيرت سياستها في تايوان وتمهد لخلق وضع جديد
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أعلن نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية كولين كال، اليوم الاثنين، أن واشنطن لا تدعم تحرك تايوان (الصين) نحو الاستقلال عن الصين.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كال خلال إفادة صحفية: "نحن لا ندعم تحرك تايون نحو الاستقلال. سياستنا لم تتغير، وهي دعم الوضع القائم"، على حد زعمه. واستطرد المسؤول الأميركي قائلا:
"لكن سياسة الصين تغيرت. إنهم يحاولون تمهيد الطريق لخلق وضع جديد".
كولين كال
نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية
وأشار كال إلى أن تفاقم الوضع حول تايوان لا يلبي مصالح أي طرف، وكذلك الاقتصاد العالمي، مضيفا أن جزيرة تايوان تزود العالم بما يصل من 70 إلى 90 بالمائة من أشباه الموصلات التي تستخدم في العديد من الصناعات، وهو ما يجعل التوترات المتزايدة حول الجزيرة عامل خطر عالميا.
وكان الجيش الصيني قد أعلن إطلاق مناورات في 4 أغسطس/آب الجاري، في ست مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان، ردا على زيارة أجرتها، رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وبالإضافة إلى المناورات العسكرية
، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.
كما علقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.