https://arabic.sputniknews.com/20220808/الجيش-السوري-يحبط-محاولة-مجموعة-إرهابية-اختراق-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب-1066178738.html
الجيش السوري يحبط محاولة مجموعة إرهابية اختراق منطقة خفض التصعيد في إدلب
الجيش السوري يحبط محاولة مجموعة إرهابية اختراق منطقة خفض التصعيد في إدلب
أحبط الجيش السوري، اليوم الاثنين، محاولة مجموعة إرهابية اختراق منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث حيد ثلاثة مسلحين. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T20:29+0000
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العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ إيغوروف، اليوم، أن الجيش السوري أحبط محاولة مجموعة إرهابية اختراق منطقة خفض التصعيد في إدلب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين.وبحسب إيغوروف، فقد تم تحييد ثلاثة مسلحين خلال المعركة وتراجع الإرهابيون الباقون. وأضاف أن "نتيجة الاشتباك قتل جندي من الجيش العربي السوري".وكان إيغوروف، قد قال في إحاطة إعلامية أمس، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة أيضا في روسيا) عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1066134554.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الجيش السوري يحبط محاولة مجموعة إرهابية اختراق منطقة خفض التصعيد في إدلب
20:29 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 20:30 GMT 08.08.2022) تابعنا عبر
أحبط الجيش السوري، اليوم الاثنين، محاولة مجموعة إرهابية اختراق منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث حيد ثلاثة مسلحين.
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ إيغوروف، اليوم، أن الجيش السوري أحبط محاولة مجموعة إرهابية اختراق منطقة خفض التصعيد في إدلب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين.
وقال إيغوروف: "اليوم، من الساعة 6:40 صباحاً حتى 7:10 صباحاً، أحبط الجيش العربي السوري محاولة لاختراق مجموعة إرهابية قوامها 15 شخصا، منطقة خفض التصعيد في إدلب باتجاه سان- جوباس (قرى في إدلب)".
وبحسب إيغوروف، فقد تم تحييد ثلاثة مسلحين خلال المعركة وتراجع الإرهابيون الباقون. وأضاف أن "نتيجة الاشتباك قتل جندي من الجيش العربي السوري".
وكان إيغوروف، قد قال في إحاطة إعلامية أمس، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة
إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل 3 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في إدلب.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة أيضا في روسيا) عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.