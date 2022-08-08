https://arabic.sputniknews.com/20220808/الجيش-الصيني-يواصل-اليوم-مناوراته-حول-تايوان-1066145032.html

الجيش الصيني يواصل اليوم مناوراته حول تايوان

الجيش الصيني يواصل اليوم مناوراته حول تايوان

أعلنت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الاثنين، مواصلة تنفيذ المناورات حول تايوان، لافتة إلى أن أولوية التدريب تركز على العمليات... 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T09:16+0000

2022-08-08T09:16+0000

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أخبار تايوان

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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بكين - سبوتنيك. وقالت قيادة المنطقة الشرقية، في بيان عبر موقع "وي تشات"، في 8 أغسطس/ آب الجاري: "تواصل المنطقة الشرقية للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة في الحوض البحري والمجال الجوي حول جزيرة تايوان (الصين)، الأولوية الأساسية تركز على تنظيم عمليات مشتركة لمكافحة الغواصات والعمليات البحرية الهجومية".وينفذ الجيش الصيني، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان (الصين)، مناورات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطيران والسفن الحربية.وانطلقت هذه المناورات، يوم 4 أغسطس في 6 مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان، وكان من المفترض أن تنتهي الساعة الثانية عشرة ظهر يوم أمس، غير أنه تقرر استمرارها، اليوم الاثنين.وأجرت بيلوسي زيارة إلى تايوان (الصين)، يومي 2 و3 أغسطس؛ وأصبحت أبرز المسؤولين الأميركيين، الذين زاروا الجزيرة، على مدار الـ25 عاما الماضية.وبالإضافة إلى المناورات العسكرية، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.كما علّقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.وحمّلت وزارة الخارجية الصينية واشنطن وتايبيه المسؤولية عن جميع العواقب السلبية الناتجة عن هذه الزيارة؛ التي أعلنت بكين عن رفضها، منذ الإعلان عنها.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/ترامب-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-لم-تصب-إلا-في-مصلحة-الصين-1066091946.html

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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم