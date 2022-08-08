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الحكومة اللبنانية توافق على إشراف وزارة الاقتصاد على شراء القمح اللبناني
الحكومة اللبنانية توافق على إشراف وزارة الاقتصاد على شراء القمح اللبناني
أصدرت وزارة الزراعة اللبنانية بيانا أعلنت فيه أن رئاسة الوزراء اللبنانية وافقت استثنائيا على أن تشرف وزارة الاقتصاد والتجارة على شراء القمح الذي ينتجه لبنان. 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T04:24+0000
2022-08-08T04:24+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية لإعلام، عن وزارة الزراعة بيانا قالت فيه: "تعلن رئاسة مجلس الوزراء الموافقة استثنائيا على إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة على شراء القمح المنتج في لبنان، والتي تبلغ كميته 40 الف طن تقريبا، وذلك من قبل المطاحن المحلية".وأوضح بيان الوزراة أن القرار جاء نتيجة "القرار الوارد إلى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن بتاريخ 2022/8/5، والذي يحمل رقم الصادر 1445/م ص، من السيد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحت عنوان قبول اقتراح السادة وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة، بشراء القمح المنتج في لبنان، استنادا إلى التعميم رقم 2022/17 تاريخ 2022/5/21، وتشجيعا للانتاج الداخلي وتحفيزا لمزارعي القمح الصلب والطري والشعير".وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم السبت الماضي، عن اتفاق مبدئي بين لبنان وروسيا بشأن تقديم الأخيرة هبة من القمح شهريا لبيروت.وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، حصل على موافقة من حكومة بلاده لتقديم هبة للبنان من القمح، تبلغ 40 ألف طن شهريا، ومن المقرر أن تستمر "الهبة" الروسية، بشكل شهري حتى نهاية العام الحالي، كما أنها قابلة للتمديد.
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العالم العربي, لبنان

الحكومة اللبنانية توافق على إشراف وزارة الاقتصاد على شراء القمح اللبناني

04:24 GMT 08.08.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amirمزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور
مزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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أصدرت وزارة الزراعة اللبنانية بيانا أعلنت فيه أن رئاسة الوزراء اللبنانية وافقت استثنائيا على أن تشرف وزارة الاقتصاد والتجارة على شراء القمح الذي ينتجه لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية لإعلام، عن وزارة الزراعة بيانا قالت فيه: "تعلن رئاسة مجلس الوزراء الموافقة استثنائيا على إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة على شراء القمح المنتج في لبنان، والتي تبلغ كميته 40 الف طن تقريبا، وذلك من قبل المطاحن المحلية".
ولفت البيان أن القرار تضمن: "أن يتم وضع آلية يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة لتحقيق ذلك".
وأوضح بيان الوزراة أن القرار جاء نتيجة "القرار الوارد إلى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن بتاريخ 2022/8/5، والذي يحمل رقم الصادر 1445/م ص، من السيد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحت عنوان قبول اقتراح السادة وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة، بشراء القمح المنتج في لبنان، استنادا إلى التعميم رقم 2022/17 تاريخ 2022/5/21، وتشجيعا للانتاج الداخلي وتحفيزا لمزارعي القمح الصلب والطري والشعير".
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم السبت الماضي، عن اتفاق مبدئي بين لبنان وروسيا بشأن تقديم الأخيرة هبة من القمح شهريا لبيروت.
وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، حصل على موافقة من حكومة بلاده لتقديم هبة للبنان من القمح، تبلغ 40 ألف طن شهريا، ومن المقرر أن تستمر "الهبة" الروسية، بشكل شهري حتى نهاية العام الحالي، كما أنها قابلة للتمديد.
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