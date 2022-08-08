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الخارجية الألمانية: برلين ملتزمة بمبدأ "الصين الواحدة"
الخارجية الألمانية: برلين ملتزمة بمبدأ "الصين الواحدة"
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أندريا ساسي، إن برلين ملتزمة بمبدأ "الصين الواحدة"، تعقيبا على زيارة ثمانية نواب من "البوندستاغ" (البرلمان)... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T12:49+0000
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وقالت ساسي: "أريد أن أوضح هنا مرة أخرى أننا لا نقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان، كبار موظفي الخدمة المدنية وممثلي المؤسسات الدستورية. هناك سبعة منهم-الرئيس الاتحادي، ورئيس البوندستاغ، والمستشار الاتحادي، ورئيس المجلس الاتحادي (البوندسرات)، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس المحكمة الدستورية الاتحادية. أما بالنسبة للاتصالات مع تايوان التي تتجاوز هذه الدائرة، فكما ذكرنا سابقا، لكن لا نعطيها تقييما دبلوماسيا".وشددت على أن برلين لا تزال تلتزم بسياسة "صين واحدة"، ما يعني عدم وجود علاقات دبلوماسية مع تايوان واتصالات رفيعة المستوى مع ممثلي السلطات المحلية في الجزيرة.في وقت سابق، ذكرت وكالة "د ب أ" أن ثمانية نواب من البوندستاغ الألماني سيزورون تايوان في نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وأكدت أن الزيارة غير مرتبطة بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان وتم التخطيط لها في وقت سابق.
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العالم

الخارجية الألمانية: برلين ملتزمة بمبدأ "الصين الواحدة"

12:49 GMT 08.08.2022
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© flickr.com / Caribb
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أندريا ساسي، إن برلين ملتزمة بمبدأ "الصين الواحدة"، تعقيبا على زيارة ثمانية نواب من "البوندستاغ" (البرلمان) الألماني لتايوان.
وقالت ساسي: "أريد أن أوضح هنا مرة أخرى أننا لا نقيم علاقات دبلوماسية مع تايوان، كبار موظفي الخدمة المدنية وممثلي المؤسسات الدستورية. هناك سبعة منهم-الرئيس الاتحادي، ورئيس البوندستاغ، والمستشار الاتحادي، ورئيس المجلس الاتحادي (البوندسرات)، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس المحكمة الدستورية الاتحادية. أما بالنسبة للاتصالات مع تايوان التي تتجاوز هذه الدائرة، فكما ذكرنا سابقا، لكن لا نعطيها تقييما دبلوماسيا".
وشددت على أن برلين لا تزال تلتزم بسياسة "صين واحدة"، ما يعني عدم وجود علاقات دبلوماسية مع تايوان واتصالات رفيعة المستوى مع ممثلي السلطات المحلية في الجزيرة.
في وقت سابق، ذكرت وكالة "د ب أ" أن ثمانية نواب من البوندستاغ الألماني سيزورون تايوان في نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وأكدت أن الزيارة غير مرتبطة بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان وتم التخطيط لها في وقت سابق.
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