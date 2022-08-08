https://arabic.sputniknews.com/20220808/الخارجية-الروسية-بضرب-محطة-زاباروجيه-للطاقة-النووية-تأخذ-كييف-أوروبا-بأكملها-كرهينة-1066164655.html

الخارجية الروسية: بضرب محطة زاباروجيه للطاقة النووية تأخذ كييف أوروبا بأكملها كرهينة

الخارجية الروسية: بضرب محطة زاباروجيه للطاقة النووية تأخذ كييف أوروبا بأكملها كرهينة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن كييف تأخذ أوروبا بأكملها رهينة بقصفها محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 08.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-08T14:24+0000

2022-08-08T14:24+0000

2022-08-08T14:27+0000

روسيا

الخارجية الروسية

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "لايزال الجانب الروسي يدعو المجتمع الدولي منذ فترة طويلة، على أسس مختلفة وعلى مستويات مختلفة، إلى إدانة الضربات العسكرية المتواصلة التي يشنها نظام كييف بشدة على محطة زاباروجيه للطاقة النووية، لقد اختارت (كييف) ليس فقط شعوب روسيا وأوكرانيا كهدف. في الواقع، إنهم يأخذون أوروبا بأكملها رهائن، ويبدو أنهم لا يكرهون "إشعال النار" فيها من أجل أوهامهم النازية".وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لمساعدة قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنظيم زيارة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الإجرامية لنظام كييف.من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن الهجمات الأوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه "انتحارية"، ويجب أن تتوقف.وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الثلاثاء الماضي، أن موسكو ستواصل نقل المعلومات الموضوعية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية؛ وتعول بذلك على دعم جميع القوى العقلانية.ونقلت الخارجية الروسية، عن زاخاروفا، قولها، "نحذر نظام (فلاديمير) زيلينسكي من الاستفزازات المستمرة، ضد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وهي الاستفزازات المحفوفة بوقوع حادث نووي، يمكن أن تؤثر عواقبه الوخيمة ليس فقط على أوكرانيا، وندعو المجتمع الدولي إلى توخي اليقظة في هذا الأمر، وإدانة تصرفات سلطات كييف".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف ارتكب عملا جديدا من الإرهاب النووي، حيث أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على محطة زابوروجيه النووية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، تخفيض إنتاج وحدتي الطاقة الخامسة والسادسة في محطة زابوروجيه إلى 500 ميغاواط لمنع تعطل عمل محطة الطاقة النووية.وأكد البيان وقوع أضرار في خط "كاخوفسكايا" للضغط العالي الذي يمد منطقتي زابوروجيه وخيرسون بالكهرباء نتيجة القصف الأوكراني.وجاء في البيان: "كان هناك ارتفاع في الجهد في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما تسبب في انطلاق دخان في المحطة. عمل نظام الحماية بشكل جيد، ما أدى إلى إيقاف تشغيل مصدر الطاقة. ولمنع تعطيل المحطة، تم تخفيض قدرة وحدات الطاقة 5 و6 إلى 500 ميغاواط من قبل الموظفين الفنيين في المحطة".

https://arabic.sputniknews.com/20220808/الكرملين-روسيا-تأمل-أن-الغرب-سوف-يؤثر-على--كييف-لمنع-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1066151731.html

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