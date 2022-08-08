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https://arabic.sputniknews.com/20220808/الخارجية-الروسية-بوغدانوف-يؤكد-لهنية-أن-موقف-موسكو-يصب-في-صالح-استعادة-الهدنة-مع-إسرائيل--1066143337.html
الخارجية الروسية: بوغدانوف يؤكد لهنية أن موقف موسكو يصب في صالح استعادة الهدنة مع إسرائيل
الخارجية الروسية: بوغدانوف يؤكد لهنية أن موقف موسكو يصب في صالح استعادة الهدنة مع إسرائيل
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن موقف موسكو يصب في صالح استعادة الهدنة مع... 08.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-08T07:57+0000
2022-08-08T08:08+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان الخارجية: "في 7 أغسطس/آب، بمبادرة من الجانب الفلسطيني، جرت محادثة هاتفية بين الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية".وأكد الجانب الروسي من جديد موقفه المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة ورحب بجهود الوساطة.وفي الوقت ذاته، تم التأكيد على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.واتفق الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على بدء التهدئة في غزة ووقف إطلاق النار من الجانبين بعد وساطة مصرية نتج عنها إعلان بدء التهدئة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف اليوم بتوقيت فلسطين وذلك بعد وصول عدد القتلى من الجانب الفلسطيني إلى 43 شخصا جراء عملية عسكرية أطلقتها إسرائيل يوم الجمعة الماضية.وأعلن القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، خالد البطش، أن التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11 والنصف بالتوقيت المحلي الفلسطيني.بينما أكد مدير المكتب الإعلامي في حركة الجهاد داود شهاب، أن "مصر تلتزم بالعمل على الإفراج عن خليل عواودة وبسام السعدي".من جانبها، دعت مصر لوقف حالة التوتر في غزة عبر وقف إطلاق النار بشكل متبادل بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية بدءا من اليوم.وأكدت الوكالة نقلا عن المصدر، أن مصر "تبذل جهودها للعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الجيش-الإسرائيلي-حركة-الجهاد-الإسلامي-أطلقت-نحو-ألف-صاروخ-على-إسرائيل-خلال-التصعيد-1066138415.html
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العالم العربي

الخارجية الروسية: بوغدانوف يؤكد لهنية أن موقف موسكو يصب في صالح استعادة الهدنة مع إسرائيل

07:57 GMT 08.08.2022 (تم التحديث: 08:08 GMT 08.08.2022)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن موقف موسكو يصب في صالح استعادة الهدنة مع إسرائيل.
وجاء في بيان الخارجية: "في 7 أغسطس/آب، بمبادرة من الجانب الفلسطيني، جرت محادثة هاتفية بين الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية".
وأكد الجانب الروسي من جديد موقفه المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة ورحب بجهود الوساطة.
وفي الوقت ذاته، تم التأكيد على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واتفق الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على بدء التهدئة في غزة ووقف إطلاق النار من الجانبين بعد وساطة مصرية نتج عنها إعلان بدء التهدئة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف اليوم بتوقيت فلسطين وذلك بعد وصول عدد القتلى من الجانب الفلسطيني إلى 43 شخصا جراء عملية عسكرية أطلقتها إسرائيل يوم الجمعة الماضية.

وأعلن القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، خالد البطش، أن التهدئة مع إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ الساعة 11 والنصف بالتوقيت المحلي الفلسطيني.

بينما أكد مدير المكتب الإعلامي في حركة الجهاد داود شهاب، أن "مصر تلتزم بالعمل على الإفراج عن خليل عواودة وبسام السعدي".

من جانبها، دعت مصر لوقف حالة التوتر في غزة عبر وقف إطلاق النار بشكل متبادل بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية بدءا من اليوم.

وأكدت الوكالة نقلا عن المصدر، أن مصر "تبذل جهودها للعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتفل بالذكرى الـ 33 لانطلاقها، دمشق، سوريا 7 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
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06:48 GMT
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